Cultuurwethouder Touria Meliani: ‘Ik wil meer nieuwe makers een kans geven’

Beeld Richard Mouw

U wilt nieuwe makers en instellingen een boost geven door meer geld voor hen vrij te maken.

“Ja, we gaan voortzetten waar ik eerder op inzette. Dat is nog steeds hard nodig. Als je kijkt naar onze projectsubsidies, dan zie je dat maar 6 procent van de subsidies van het Amsterdams Fonds voor de Kunst landt in Nieuw-West en zes procent in Zuidoost. Ik wil dat het geld veel eerlijker verdeeld wordt over de stad en we veel meer nieuwe makers een kans geven.”

Ondertussen zijn veel huidige makers en instellingen kwetsbaar geworden door de coronacrisis.

“Klopt, mijn budget is beperkt, de sector is heel moe, en werkt keihard om bijvoorbeeld het publiek weer naar de zalen te trekken. Maar ik heb een verantwoordelijkheid om te zorgen dat de middelen voor cultuur voor iedereen toegankelijk worden. Een groot deel van de jonge generatie woont in Nieuw-West, Zuidoost en Noord. Mijn zoektocht is een goede balans vinden tussen de bestaande cultuursector en ruimte laten voor nieuwe initiatieven in juist deze stadsdelen.”

U focust ook op diversiteit en inclusie. Vier jaar geleden vroeg u organisaties om een actieplan, nu wilt u concrete doelstellingen. Bent u niet tevreden over wat er bereikt is?

“Er zijn stappen gezet, zeker. Maar waar bij sommige instellingen inclusie helemaal in het dna zit, hebben anderen moeite verschillende groepen te bereiken. Veel instellingen gaven de afgelopen jaren aan vooral bezig te zijn geweest hun hoofd boven water te houden. Het moment is er nu weer om rond de tafel te gaan zitten en te zeggen: hoe gaan we het verschil maken? Door concrete doelstellingen te vragen kunnen wij instellingen helpen het ook waar te maken.”

U hintte in de documentaire over het Stedelijk Museum, White Balls on Walls, dat u er misschien consequenties aan wilt verbinden als organisaties geen stappen zetten.

“Een goed plan wordt echt een voorwaarde om subsidie te krijgen. Ik vind dat je moet blijven investeren in het publiek en de kunstenaars van de toekomst. Er zijn kunstenaars die ergens willen exposeren of werken, maar huiverig zijn omdat ze zich er niet thuis voelen. Dat kan niet. Ik wil ook een plan over hoe toegankelijk je bent voor mensen met een fysieke beperking. Probeer maar eens naar de wc te gaan als je in een rolstoel zit. Of je moet altijd achteraan zitten in de zaal. Het is een uitsluitingsmechanisme, waar we mee aan de slag moeten.”

U wilt veel, maar een recent rapport, gemaakt door de culturele sector, waarschuwt dat instellingen zo kwetsbaar zijn dat er minder gedaan kan worden voor dezelfde hoeveelheid middelen.

“Daarom hebben we al een nieuw steunplan aangekondigd om organisaties weerbaar te maken. Maar één ding, instellingen hebben soms het idee ‘zoveel te moeten’ van de gemeente. Terwijl het gaat mij om de kwaliteit van je werk en niet de hoeveelheid. Je kunt zeggen ik doe vijf openingen per week, je kan ook naar twee openingen. De ambitie moet zijn een verdiepingsslag te maken. Zorg dat je je mensen goed kan betalen in plaats van nog een voorstelling erbij.”

De Kunstraad adviseert elke vier jaar over de instellingen die in de Amsterdamse Basisinfrastructuur (Amsterdam Bis) komen. Zij krijgen als ze op de lijst staan en een goede aanvraag doen, sowieso subsidie. U breidde dat aantal uit van 21 naar 35, maar draait dat nu terug. Dat gaat onrust opleveren.

“Vier jaar geleden hebben we meer geld aan de Amsterdam Bis gegeven zodat er meer instellingen bij konden. Nu schuiven we dat geld terug naar waar het al zat, bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Met andere woorden: als je nu niet meer in de basisinfrastructuur zit, word je beoordeeld door het AFK, dat meer geld krijgt. Maar deze periode is voor iedereen spannend, of je nu wel of geen subsidie al krijgt. Ik vind vooral dat iedereen een eerlijke kans moet krijgen.”