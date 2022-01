Cultuursector zet protestacties door, ook bij handhaving: ‘Deze boodschap moet worden uitgedragen’

De culturele sector heeft besloten om te demonstreren voor heropening, op plekken die volgens de overheidsregels gesloten moeten blijven. Beeld ANP

‘Kunst en cultuur brengen troost en zijn een belangrijk fundament van onze stad. Nu dat fundament is weggevallen, begrijpen wij de teleurstelling en financiële noodzaak voor perspectief,’ schrijft Femke Halsema in de brief. ‘Tegelijkertijd bevinden we ons nog steeds in een pandemie en gelden de landelijke coronamaatregelen. Die heeft het college te handhaven.’

Met de actie Kapsalon Theater wil de cultuursector een landelijk protestgeluid afgeven. In theaters kunnen bezoekers zich laten knippen en gelijktijdig naar een voorstelling kijken. Dit omdat de kappers sinds het weekeinde weer aan het werk mogen, terwijl cultuurinstellingen als theaters, musea en schouwburgen gesloten blijven.

Omdat ook kapperszaken op deze plekken volgens de huidige regels niet zijn toegestaan, wordt de actie van woensdag niet goedgekeurd en zal de gemeente handhaven. Mochten de protesten zich verplaatsen naar de openbare ruimte, worden ze wel gefaciliteerd.

Desondanks zetten theater De Kleine Komedie en het Concertgebouw de actie wel door. “We zijn ontzettend verbaasd dat er op zo’n formele grond een beslissing wordt genomen,” zegt directeur Jörgen Tjon A Fong van de Kleine Komedie. “Waarom mogen ondernemers in Valkenburg wel de horecazaken openen en moeten wij gesloten blijven? De menselijke maat is volledig uit het oog verloren.”

Een woordvoerder van het Concertgebouw zegt de actie te belangrijk te vinden om af te blazen. “Daarmee riskeren we een waarschuwing, maar deze boodschap moet uitgedragen worden.” Het Stedelijk Museum gaat de oproep: Open musea, open cultuur, bezoek kan veilig, met een beamer op de buitenkant van het museum tonen. Ook worden er quotes laten zien waarin bezoekers vertellen dat zij zich veilig voelen in het museum.

Landelijke actiedag

Meerdere Amsterdamse theaters en musea doen mee aan de landelijke actiedag van de cultuursector, en worden voor een dag omgebouwd tot kap-, massage-, of schoonheidssalon. Op het podium van De Kleine Komedie staan al twee vintage kappersstoelen klaar. De tweehonderd afspraken hiervoor waren binnen een minuut uitverkocht.

Cabaretiers als Youp van ‘t Hek, Brigitte Kaandorp, Claudia de Breij, Henry van Loon, Ton Kas en Yentl en de Boer maken woensdag hun opwachting in de tijdelijke kapperszaak. Jochem Myjer en Bert Visscher verzorgen de kaartcontroles bij de zaal.