Cultuursector opent meldpunt ongewenst gedrag

Dat hebben de initiatiefnemers dinsdag bekendgemaakt.



"Partijen zoals brancheverenigingen, beroepsverenigingen, fondsen en verenigingen van werkgevers- en werknemersorganisaties erkennen dat er een sectoraal probleem bestaat ten aanzien van een goede behandeling van klachten over integriteitsschendingen, discriminatie en (seksueel) machtsmisbruik," laten de initiatiefnemers weten.



Onder de deelnemende organisaties zijn onder meer het documentairefestival Idfa, de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, Eye Filmmuseum en het Fonds Podiumkunsten.



Er zullen een man en een vrouw als vertrouwenspersoon worden benoemd. Meldingen kunnen zowel anoniem als met naam worden gedaan.



Job Gosschalk

De afgelopen tijd zijn verschillende mensen uit de toneel-, televisie- en filmwereld beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Onder hen televisie- en filmproducent Job Gosschalk, oud-docent aan de Theaterschool Amsterdam en acteur Jappe Claes en toneelregisseur Ruut Weissman.



Televisiejournalist Jelle Brandt Corstius deed aangifte tegen tv-maker Gijs van Dam die hem tijdens zijn stageperiode bij Barend & Van Dorp zou hebben verkracht.



Uit een inventarisatie onder leden van de Kunstenbond bleek vorig jaar dat 60 procent van de respondenten last heeft gehad van seksuele intimidatie op de werkvloer. Van hen wist 58 procent niet waar ze met hun klachten heen moesten.



Diepgeworteld

Maandag publiceerde kenniscentrum Rutgers het grote vierjaarlijkse onderzoek over seks en seksualiteit.



De cijfers lieten weer al te duidelijk zien hoe grensoverschrijdend seksueel gedrag diepgeworteld is in de maatschappij: 53 procent van de vrouwen is ooit lastig­gevallen en 22 procent was minstens één keer slachtoffer van seksueel geweld.



