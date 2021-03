Cultuursector krijgt extra miljoenen: ‘Fijn, maar doekje voor het bloeden’

De objecten van de tentoonstelling Romanovs in de ban van de ridders staan te schitteren in de Hermitage, maar het publiek kan er door de lockdown niet van genieten. Beeld ANP

“Elk miljoen dat er aan steun komt, is mooi meegenomen,” stelt voorzitter van de Kunstraad Felix Rottenberg voorop. Wel vindt hij dat de gemeente best iets dieper in haar portemonnee had kunnen graven. “Die 21,4 miljoen bestaat grotendeels uit geld dat het Rijk aan gemeenten heeft gegeven voor de cultuursector, en van het geld dat nog over was van de vorige steunronde. De gemeente stopt er zelf dus actief weinig geld bij.”

Ook had Rottenberg graag gezien dat er meer geld naar zzp’ers en onafhankelijke theatermakers was gegaan. Voor hen is nu 2 miljoen euro gereserveerd.

De nieuwe steunronde is bedoeld voor instellingen die géén subsidie vanuit het Rijk ontvangen. Het grootste gedeelte van het geld gaat naar instellingen die wel al subsidie krijgen van de gemeente, maar ook niet-gesubsidieerde instellingen en kunstenaars kunnen een aanvraag indienen, zoals kleinschalige (buurt)theaters en musea. Ook worden broedplaatsen en projecten van onafhankelijke makers niet over het hoofd gezien.

Een van die ongesubsidieerde instellingen is de Hermitage. Het museum is bij monde van directeur Annebelle Birnie ‘superverheugd’ met naam en toenaam te zijn genoemd in het plan van wethouder Touria Meliani. “We zullen zeker van de regeling gebruik gaan maken, gezien de financiële situatie van de Hermitage.”

De Hermitage heeft onlangs ook een eigen crowdfundingactie op touw gezet. Daar gaat het mee door. “We hadden bij het opzetten van de actie al een vermoeden dat dit eraan zat te komen en zijn er erg blij mee. Maar het is niet genoeg om ons gat van ruim een miljoen euro te dichten.”

Doekje voor het bloeden

Kunstenaar Tinkebell ziet de 21,5 miljoen als een doekje voor het bloeden. “Het is een hele fijne geste, maar wel een fractie van wat het verlies is,” zegt ze. “Het is ene beetje een glas water geven aan iemand die een hongersdood aan het sterven is.”

Dat het geld niet genoeg is om de sector mee te redden, weet ook Meliani. De cultuursector loopt tot eind 2021 naar schatting 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Bij het herstel is een grotere rol voor het Rijk weggelegd, zei Meliani eerder op woensdag tegen Het Parool. “Maar met dit plan ondersteunen we de sector en dragen we bij aan het zo snel mogelijk weer tot bloei kunnen laten komen van kunst en cultuur in Amsterdam.”

Tinkebell zou liever zien dat dit geld in een ‘masterplan’ zou worden gestopt om meer geld naar de sector te krijgen. “Zoals een oud gezegde luidt: geef een man geen vis, maar leer hem vissen.” Of ze zelf iets heeft aan de nieuwe regeling moet nog worden bezien. “Steun gaat tot nu toe voornamelijk naar instellingen, en dat sijpelt nauwelijks door naar beeldende kunstenaars.”

Theatermaker Caro Derkx erkent dat een duurzamere oplossing fijner zou zijn, maar spreekt desondanks van ‘een heel mooi gebaar’. Zij maakt veelal theater voor Frascati, die wel door het Rijk wordt gesubsidieerd. “Maar voor mensen die daarbuiten vallen is dit heel erg fijn. De cultuursector is een soort ecosysteem. Als de kleinere instellingen wegvallen, raakt dat ook de big boys. Het is een werkende machine waar je niet zomaar een stukje uit kunt halen.”

Nachtcultuur

Voor de nachtcultuur is een apart potje vrijgemaakt van 0,9 miljoen euro. Wie daar precies aanspraak op kan maken, moet nog nader worden bepaald. Het is een mooie opsteker, maar volgens Rob de Jong niet genoeg. Hij is eigenaar van club Nyx en vicevoorzitter van het Overleg Amsterdamse Clubs, waarin Amsterdamse clubs zich hebben verenigd.

“Natuurlijk zijn we blij met iedere euro die we krijgen, maar we zijn wel heel teleurgesteld in het bedrag. Hier kunnen Amsterdamse clubs misschien een maand van hun huur mee betalen. De gemeente zou zich ook wat harder kunnen maken zodat er meer geld vanuit Den Haag komt. Ik wil niet het kind uithangen dat niet blij is met het snoepje dat het krijgt, maar hier schieten we gewoon weinig mee op.”