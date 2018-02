Cultuurhuis Asscherkwartier opent 1 september

CC Amstel moet per 1 september van dit jaar de deuren openen. Mark Walraven, nu nog directeur van het Ostadetheater, wordt de directeur van het cultuurhuis.



"CC staat voor cultureel clubhuis," zei Walraven in een toelichting. "Dat woord clubhuis moet je met een knipoog zien. Iedereen is welkom, zegt dat woord. Het cultuurhuis moet een pleisterplaats worden voor de bewoners, van jong tot oud, van deze buurt. Breed toegankelijk, laagdrempelig. Daarom hebben we het woord theater ook niet in de naam gebruikt. Je moet openheid uitstralen."



Groter dan Ostadetheater

De letters CC kunnen volgens Walraven ook anders worden gelezen. "We kunnen die afstemmen op verschillende programmaonderdelen als Culture Club, Club Classique, Cocktail Club. Maar het belangrijkste is dat CC Amstel een verbindende rol gaat spelen tussen cultuur en de buurt."



In CC Amstel komen, naast een theaterzaal met 156 stoelen (twee keer de capaciteit van het huidige Ostadetheater), een studio, een café-restaurant (zeven dagen per week open) en een vestiging van de openbare bibliotheek. OBA Cinétol verhuist naar het cultuurhuis en zal OBA Amstel gaan heten.