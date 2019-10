Culturele sector boos: verhoging subsidie deels teruggedraaid

Culturele instellingen en musea zijn boos dat de gemeente Amsterdam een subsidieverhoging deels terugdraait om gaten in de stadsbegroting te dichten. ‘Dit geeft aan dat er weinig zicht is op hoe kunst en ­cultuur in Amsterdam moeten vechten voor hun bestaan.’

Dat schrijven veertig organisaties, variërend van CBK Zuidoost tot Framer Framed en Mediamatic, dinsdag in een ingezonden brief in Het Parool. Zij krijgen komend jaar maar een deel van de eerder toegezegde inflatie­correctie van hun subsidies en zijn daar boos over.



“Als het niet zo pijnlijk was, zouden we erom kunnen lachen dat het college dit een ‘verantwoordde keuze’ noemt,” aldus Maaike Lauwaert van kunstcentrum De Appel namens de instellingen. “Het geeft aan dat er weinig zicht is op hoe kunst en cultuur in Amsterdam moeten vechten voor hun bestaan.”

Minder dan de helft

Eerder dit jaar beloofde de gemeente subsidies jaarlijks met de inflatie­correctie te verhogen. Hiervoor worden de berekeningen van het CPB aangehouden; het zou moeten gaan om een verhoging van krap 2 procent van het subsidiebedrag. Door ­tegenvallers vanuit het rijk – Amsterdam krijgt volgend jaar 20 miljoen ­euro minder dan voorzien – moest er worden bezuinigd.

Een onderdeel van die bezuinigingsronde is dat alle subsidie­ontvangende instellingen in 2020 niet de volledige inflatiecorrectie ontvangen, maar iets minder dan de helft (45 procent) van die verhoging. Dit geldt niet alleen voor kunst- en cultuur­organisaties, maar ook voor zorg- en welzijnsinstellingen met subsidie. In totaal gaat het voor de gemeente om een besparing van ruim 4,5 miljoen euro.

Prijsstijgingen

Het stadhuis snijdt daarnaast in eigen vlees. Zo worden de budgetten voor de gemeentelijke inkopers en voor de salarisadministratie, die ook te maken hebben met stijgende lonen en prijzen, maar deels gecorrigeerd voor inflatie.

Amsterdam moet om verschillende redenen de financiële broekriem aanhalen. Niet alleen vanwege de on­zekerheden rond de rijksuitkering, maar ook vanwege de hersteloperatie van kades en bruggen in de stad, die jarenlang slecht zijn onderhouden. Volgend jaar wacht de gemeente een nieuwe tegenvaller, als duidelijk wordt wat het heeft gekost om vuilverbrandingsbedrijf AEB in bedrijf te houden.

Toch vinden de culturele organisaties niet dat zij daaraan een bijdrage moeten leveren. Volgens hen komt de bezuiniging boven op andere ­prijsstijgingen, zoals hogere huren en duurdere evenementenvergunningen, waar ze mee te maken krijgen.