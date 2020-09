Culturele instellingen dinsdagavond gesloten

Paradiso. Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

“Dit is heel pijnlijk maar met het besmettingsniveau vindt de voorzitter en burgemeester generieke ontheffingen voor theaters en bioscopen niet verantwoord,” zegt een zegsvrouw van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.“Samen met de Veiligheidsregio’s en het rijk zijn we druk met een eventuele gezamenlijke lijn voor ontheffingen voor culturele instellingen.”

Lars and the Magic Mountain met de Amsterdamse muzikant Lars Kroon stond dinsdagavond op de agenda, maar het besluit van de gemeente zorgt ervoor dat honderd bezoekers niks meer aan hun kaartje hebben. Paradiso blijft dinsdag gesloten. “We hadden de hoop dat we eruit zouden komen met de gemeente, want we hadden de hele dag goed contact,” zegt een woordvoerder van Paradiso. “We hebben de hele maand door uitverkochte shows met 260 bezoekers, dus we hopen enorm op beter nieuws morgen.”

DeLaMar

Ook het DeLaMar Theater sluit in ieder geval dinsdagavond de deuren. “Het is begrijpelijk dat het even duurt voordat er een besluit kan worden genomen, dus we blijven hoopvol voor een ontheffing,” laat een woordvoeder van DeLaMar weten. Er stonden vanavond twee voorstellingen op de planning met zo’n driehonderd bezoekers in totaal, maar dat gaat dus niet door. “Voor dertig bezoekers kunnen we niet opengaan. Als we die ontheffing alsnog krijgen dan kunnen we open en op dezelfde manier doorgaan; op die manier was het goed geregeld.”

Volgens de gemeente komt de ontheffingsnorm zoals aangekondigd door premier Rutte en burgemeester Halsema er ‘binnen enkele dagen’.