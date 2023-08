Cultureel Amsterdam bruist, verhuist en verbouwt; wat gebeurt er allemaal en wat is nieuw?

Cultureel Amsterdam is volop in beweging. Op de achtergrond wordt gesproken, getimmerd en getekend rond nieuwe theaters, uitbreidingen van huidige musea en broedplaatsen in de stad. In aanloop naar het nieuwe culturele seizoen een greep uit de lijst met net geopende plekken, te verbouwen plekken én geplande nieuwe locaties.

1. Theaterbroedplaats De Sloot

In mei 2022 opende De Warme Winkel samen met theatercollectief BOG de eerste Amsterdamse theaterbroedplaats achter station Sloterdijk: De Sloot. Een werkplaats voor theatermakers, met een volwaardige vlakke vloer-theaterzaal, een kleinere zaal, repetitieruimtes, werkateliers en een groot café-restaurant.

Rhoneweg 6-10

2. Gashouder in het Westerpark

Als het aan de eigenaren ligt – Duncan Stutterheim en zijn vrouw Lisca – gaat de iconische Gashouder in het Westerpark op de schop. Door een kelder aan het gebouw toe te voegen, moet de overlast voor omwonenden worden tegengegaan. In 2026 zou de vernieuwde Gashouder dan een bredere programmering kunnen krijgen en ‘ergens tussen Afas Live en Paradiso moeten staan als podium’.

Klönneplein 1

3. Oxville Cinema

Na ruim twintig jaar kreeg Nieuw-West met Cinema De Vlugt vorig najaar eindelijk weer een eigen bioscoop. De zaal met 49 stoelen in gebouw De Vlugt is gerealiseerd door Oxville Cinema, dat eerder in de Meervaart films vertoonde. Het is een tijdelijke oplossing, totdat de bioscoop permanent kan settelen in het Verhalenhuis in Nieuw-West.

Burgemeester de Vlugtlaan 125

4. Nieuwe Meervaart in de Sloterplas

Cultuurwethouder Touria Meliani en het stadsbestuur blijven stappen zetten die de bouw van de nieuwe Meervaart in de Sloterplas, ondanks stevige kritiek van omwonenden, dichterbij moeten brengen. Maar ook hier geldt: de geplande openingsdatum in 2025 wordt zeker niet gehaald, eind 2029 is realistischer. In de voorjaarsnota is 96 miljoen euro gereserveerd voor de bouw.

5. Idfa naar Vondelpark

Het Amsterdamse documentairefestival Idfa verhuist na twee jaar onderhandelen van het Frederiksplein naar het Vondelpark. In het najaar wil Idfa de eerste proefvoorstellingen organiseren in VondelCS, in november is het een van de festivallocaties. De officiële opening staat gepland voor het voorjaar van 2024.

Vondelpark 3

6. Paradiso op de Weteringschans

Vorig jaar zomer kocht Paradiso het naastgelegen, braakliggende bouwperceel tussen de Singelgracht en de Weteringschans. Maar de poptempel heeft vooralsnog geen geld voor de renovatie en uitbreiding, de gemeente levert wel een bijdrage voor het tegengaan van geluidsoverlast.

Weteringschans 6-8

7. Amsterdam Museum tussen de Kalverstraat en de Nieuwezijds Voorburgwal

Begin juli oordeelde de rechter in een zaak die was aangespannen door twee erfgoedclubs dat het Amsterdam Museum mag beginnen met de vurig gewenste renovatie van zijn historische gebouw. De verbouwing zal op z’n vroegst in 2027 zijn afgerond, tot die tijd huist het Amsterdam Museum in een vleugel van de Hermitage aan de Amstel.

Kalverstraat 92 / Sint Luciënsteeg 27

8. Holocaust Museum in de Hollandsche Schouwburg

In de Hollandsche Schouwburg aan de Plantage Middenlaan – het verzamelpunt van waaruit in de Tweede Wereldoorlog Joden werden gedeporteerd naar de kampen – opent begin 2024 het Nationaal Holocaustmuseum, het eerste museum dat de geschiedenis van de Jodenvervolging in heel Nederland vertelt. De renovatie is in volle gang.

Plantage Middenlaan 24

9. Baggerbeest in de Sluisbuurt

In de Sluisbuurt staat nog geen huis, maar het Baggerbeest komt eraan. De culturele broedplaats gaat pionieren op de zandvlakte (‘permanent in ontwikkeling’) en brengt het gebied tot leven voordat de wijk er staat – naar verwachting in augustus.

10. Hartwigmuseum / Museum of Contemporary Art aan de Zuidas

De gemeente heeft het voormalige rechtbankgebouw aan de Zuidas voor 26 miljoen euro overgenomen van het Rijksvastgoedbedrijf en verhuurt dit aan de stichting Hartwig Art Foundation van beurshandelaar/kunstverzamelaar Rob Defares. Samen met Beatrix Ruf, oud-directeur van het Stedelijk Museum, werken zij daar aan het Museum of Contemporary Art. Het idee is om binnen vier à vijf jaar te openen.

Parnassusweg 280

11. Amsterdams Bostheater

De afgelopen jaren kregen de harde bankjes in het Bostheater rugleuningen; het asfalt is vernieuwd, het dak verbeterd, er zijn permanente kleedkamers gekomen en er is een nieuw mindervalidenpad aangelegd. Er wordt alleen nog gewerkt aan de verlichting. Om de kosten te dekken is de hulp van het publiek ingeroepen.

De Duizendmeterweg 7, Amstelveen

12. Uilenstede

Het voormalige theaterpand van Cultuurcentrum VU Griffioen op campus Uilenstede moet ‘een bruisende cultureel-maatschappelijke voorziening’ worden. Schouwburg Amstelveen en het Amsterdamse Bostheater werken momenteel aan een toekomstplan voor een culturele hotspot, die moet gaan fungeren als productiehuis en broedplaats voor jonge makers, een ruimte voor creatieve activiteiten en een ontmoetingsplek voor studenten, gebruikers van Uilenstede en de Amstelveense bewoners. Het theater wordt ook de uitvalsbasis voor de Schouwburg Amstelveen wanneer deze in 2025 en 2026 moet sluiten vanwege een intensieve verbouwing.

Uilenstede 106

13. Broedplaats Bajesdorp

Bij de voormalige Bijlmerbajes moet in 2024 de eerste permanente nieuwbouwbroedplaats in Amsterdam verrijzen. Bajesdorp is bedoeld als tegenwicht voor de gentrificatie die kunstenaars met het oplopen van de huren steeds verder de stad uit drukt.

H.J.E. Wenckebachweg 48

14. Club Echo naast de Johan Cruijff Arena

Een samenwerkingsverband tussen Urban Sync en Litt Events mag de tunnel naast de Johan Cruijff Arena de komende jaren gaan exploiteren, zolang er nog geen plannen zijn. De voorlopige naam die is gekozen is Club Echo. Streven is dat de nachtclub medio oktober, vóór Amsterdam Dance Event, open is.

Johan Cruijff Boulevard

15. Bijlmerparktheater

Het Bijlmerparktheater wil al jaren uitbreiden, maar in de voorjaarsnota bepaalde financieel wethouder Hester van Buren dat er geen nieuw gebouw komt, alleen geld voor een renovatie en verduurzaming. Wel wordt er gekeken naar een eventuele nieuwe theaterzaal. Een optie waaraan gedacht wordt: in de nieuw te bouwen OBA Next.

Anton de Komplein 240

Locatie nog niet bekend

16. OBA Next Zuidoost

Aan de Zuidas moest een bibliotheek van de toekomst verrijzen, waar jonge generaties digitaal vaardig zouden worden. Maar de nieuwe coalitie onder leiding van de PvdA trok de stekker eruit. Een bieb van de toekomst moet niet in het rijke Zuid, maar in het kader van ongelijk investeren naar Zuidoost. De investering voor de OBA Next is opgenomen in de voorjaarsnota, maar de oorspronkelijke openingsdatum van 2025 zal niet gehaald worden.

17. Slavernijmuseum

Eind dit jaar moet bekend worden waar het Slavernijmuseum komt. Daarvoor zijn nu negen mogelijke plekken aangewezen, waaronder het Marineterrein, de kop van het Java-eiland, de Sixhaven en het Mandelapark in Zuidoost. De openingsdatum staat gepland voor 2029.

