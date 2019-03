CU: Rijk moet ingrijpen voor leefbaarheid Amsterdam

Vrouwen achter de ramen én bewoners lijden daar onder Stieneke van der Graaf

Volgens haar moet de politie direct een bekeuring uitschrijven als een vrouw achter een raam geïntimideerd wordt of uitgescholden. De Ombudsman stelde in zijn rapport dat hij in zijn onderzoek nooit zag dat er in die gevallen werd gehandhaafd. Het liefst ziet de ChristenUnie overigens een Wallengebied zónder prostitutie, omdat dit 'een betekenisvolle stap' zou zijn om het imago van de stad op te poetsen.



Verantwoordelijkheid

Het ChristenUnie-Kamerlid zegt blij te zijn dat er meer politieagenten en handhavers beschikbaar komen in de stad, maar vindt dat het aan de samenwerking nog schort. Ook zouden lokale en landelijke inspectiediensten beter moeten gaan samenwerken om ondermijning aan te pakken.



"Nu komen inspecteurs panden binnen die bijvoorbeeld alleen naar de brandveiligheid kijken. Als zij zien dat er ongeoorloofd alcohol wordt verkocht of als ze twijfelen aan de werkvergunning van personeel, kunnen ze niks doen omdat het hun verantwoordelijkheid niet is."



Met de antwoorden van het kabinet zal partijleider Segers over een aantal weken aan de slag gaan. Van der Graaf gaat na dinsdag met zwangerschapsverlof.