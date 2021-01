Crystalmeth-bende opgerold: koks werden ingevlogen vanuit Amerika

Beeld Getty

Zeven mannen zitten in de cel sinds ze op 12 januari tijdens invallen zijn gearresteerd, een man en een vrouw zijn inmiddels vrijgelaten maar blijven verdachten. Eén verdachte is nog voortvluchtig. De arrestaties zijn vrijdag pas bekendgemaakt omdat de verdachten ‘in beperkingen zaten’ en geen contact mochten hebben met de buitenwereld.

Het onderzoek was begonnen met de tip dat een Amsterdammer in wapens handelde. De recherche stelde dat niet vast, maar zag hem vanaf half augustus ‘interessante contacten’ onderhouden met de Chileen, zegt officier van justitie Annelie Kerkhoff, die het onderzoek leidde. Het rechercheteam richtte de aandacht vanaf dat moment op drugshandel en op de nieuwe hoofdverdachte.

Koks uit Midden- en Zuid-Amerika

“Hij reed vanuit Amsterdam het hele land door en ontmoette her en der criminelen. Uit observaties en zijn gesprekken bleek dat hij een uitstekend netwerk had en met gemak weer nieuwe laboratoria opzette als er bijvoorbeeld een was ontmanteld. Hij zette waarschijnlijk ook laboratoria op in Duitsland, maakten we op uit gesprekken. Hij bleek heel snel te kunnen schakelen.”

De recherche plaatste heimelijk opnameapparatuur in zijn auto en hoorde hem de hele dag bellen en voicememo’s opnemen.

De Chileen bleek verantwoordelijk voor de organisatie, de in Spanje en Amsterdam residerende Mexicaan leidde de productie. Uit Midden- en Zuid-Amerika werden ‘koks’ ingevlogen, laboranten die de crystal meth kookten, onder meer uit Colombia. De organisatie had voor verschillende taken specialisten, vaste financiers en leveranciers.

Sportschool

Eind 2020 werden vier crystalmethlabs ontmanteld in Vroomshoop (Overijssel), Westdorpe (Zeeland), Baak (Gelderland) en Poppel (net over de Brabantse grens in België). Daar werden vijftien personen gearresteerd, maar de organisatie draaide al snel weer door.

Drie laboratoria waren in boerderijen, de vierde in een Vroomshoopse sportschool die gewoon in gebruik was. Kerkhoff: “Dat lab was te bereiken via een gat in de muur achter een oude kast. Levensgevaarlijk, want in die laboratoria worden heel veel chemicaliën gebruikt die kunnen ontploffen.”

Ruim aanbod

De aanname is dat in Nederland geproduceerde crystal meth vooral voor de buitenlandse markt is bedoeld, maar de overheid vreest dat door het ruime aanbod ook steeds meer Nederlanders het gaan gebruiken.

Omdat de organisatie in heel het land actief was, werkte de Amsterdamse recherche en justitie nauw samen met collega’s van andere eenheden en afdelingen.

In bedrijfspanden en woningen die aan de bende werden gelinkt, werden drie vuurwapens gevonden, zakken hennep, geldtelmachines, ongeveer 70.000 euro aan contanten, dure horloges en negen voertuigen.

Anijsachtige geur

De verdachten zijn behalve in Amsterdam aangehouden in Doesburg, Dongen, Aalsmeer, Haarlem en Rotterdam, onder andere door arrestatieteams. Het onderzoek loopt door.

Het Openbaar Ministerie hoopt op tips over de gevaarlijke crystalmethlabs ‘die zich overal kunnen bevinden, op het platteland of in de grote stad’. Vaak worden de laboratoria verraden door de anijsachtige geur. Daarom doen bendes veel moeite die geur niet te laten ontsnappen. Afvalstoffen worden geregeld in de natuur gedumpt.