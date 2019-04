Crystal meth en ketamine gevonden in lading kippenbouten

De drugs werden gevonden op 17 april en waren verstopt in dozen met bevroren kippenbouten. De lading zou worden vervoerd naar Engeland.



Volgens het Openbaar Ministerie in Amsterdam, dat de leiding heeft over het strafrechtelijk onderzoek naar de drugsvondst, hadden de crystal meth en ketamine een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's.



15.000 euro

Een dag na de drugsvondst is een 32-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van handel in drugs en witwassen. Ook zijn twee panden in Amsterdam en Zwanenburg doorzocht. Daarbij is 15.000 euro contant geld gevonden.



De drugs zijn inmiddels vernietigd, net als de kippenbouten. Die waren niet meer geschikt voor consumptie.