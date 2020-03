Cruyff Court Balboaplein: hier voetbalden Rijkaard en Gullit vroeger

Ruud Gullit en Frank Rijkaard komen woensdag naar het Balboaplein om het naar hen vernoemde Cruyff Court te openen. In de jaren zeventig trapten zij er als jonge jongens een balletje na schooltijd.

Kwart over twaalf. Op de stoep van de Joop Westerweelschool laat een onderwijzer een toeter afgaan, het signaal dat de pauze voorbij is. Langzaam druppelen de leerlingen binnen. ­Alleen bij het nieuwe Cruyff Court moeten leerkrachten het veld op om de voetballertjes, de helft in groene hesjes, met luide stem richting klas te sturen. Er wordt snel nog een keer op doel geschoten, dan wordt de bal ingeleverd.

Welkom op het Balboaplein in West, informeel opleidingsinstituut voor jonge straatvoetballers. De opening van het Cruyff Court bevestigt de landelijke status die het plein al tientallen jaren heeft als de plek waar grootheden als Ruud Gullit en Frank Rijkaard na schooltijd leerden voetballen. Als voorportaal van San Siro in ­Milaan en het Olympiastadion in München is het Balboaplein uitgegroeid tot hét voetbalpleintje van Nederland.

Rottigheid

Het Cruyff Court wordt vernoemd naar Gullit en Rijkaard, maar zij zijn niet de enige Balboa­beroemdheden. Naast het nieuwe trapveld ligt nog een tegel in de grond met de voetafdruk van Dries Boussatta, de eerste international van ­Marokkaanse herkomst en als ondernemer nog actief in West. Ook Tarik Oulida en Jerry Haatrecht kregen bekendheid, en Co Adriaanse was gymleraar op de Cabotschool, nu Westerweelschool.

Zijn gouden glans kreeg het plein in de jaren tachtig, met de successen van Gullit en Rijkaard. Tien jaar eerder was het plein het kloppend hart van een echte volksbuurt, vertelt Siem Kees Slegt. De caféhouder uit Edam was in de jaren zeventig werkzaam als jongerenwerker op het Balboaplein. “Ik was daar neergezet om de jongens met sport, spel en muziek van rottigheid af te houden. We hadden een keet op het plein, en dat was de ontmoetingsplek. Het was er altijd druk.”

John Mieremet en Kees Houtman

Sport speelde een belangrijke rol op het plein. Vlak naast elkaar lagen een voetbalveld en een basketbalveld. Slegt: “Ik had een collega die zich met de voetballers bezighield. Dat was Louis Jongbloed, de broer van Jan. Ik organiseerde dansavonden en dat soort activiteiten.” Slegt kan zich niet herinneren Gullit en Rijkaard daar te hebben gezien. “Wel John Mieremet en Kees Houtman. Die zijn ook beroemd geworden.”

Het was een onrustige tijd in de buurt, weet Slegt nog. “Dat was ook de reden dat wij daar door de gemeente werden gedropt. Er was in die tijd nogal wat animositeit tussen de Mercatorbuurt en de Kinkerbuurt. De jongeren zochten elkaar op om te vechten, een beetje zoals bendes dat doen. Het was onze opdracht om voor afleiding te zorgen, zodat er wat meer rust kwam. Dat was best een flinke klus.”

Beeld Jamie Groenestein

Een van de jonge sporters op het Balboaplein in die periode was Henk Pieterse, de latere basketbalinternational. Pieterse: “Ik woonde in die jaren in de Hudsonstraat en speelde met een paar vrienden basketbal op het plein. Dat wil zeggen: als we de kans kregen. Als het druk was, werden wij verjaagd door de voetballers. Dan was het van: opsodemieteren jullie. En de voetballers waren altijd in de meerderheid.”

In zijn autobiografie beschrijft Gullit kort de strijd om de speelruimte op het Balboaplein. Pieterse herinnert zich Gullit en Rijkaard uit die jaren. “In de jaren dat ik bij Nashua Den Bosch speelde, is Ruud nog weleens komen kijken. Hij zei dat ik het ver geschopt had. Dat vond ik mooi. Op het Balboaplein gold het recht van de sterkste. Iedereen was er recht voor zijn raap. Dat hoorde echt bij de buurt van toen.”

Ouwe troep

Met zijn ruim twee meter lengte had Pieterse het zwaar. “Ik ben veel gepest in mijn jeugd en ik heb daar veel last van gehad. Basketbal heeft mij gered.” Hij heeft ook nooit overwogen om zich bij de voetballende meerderheid aan te sluiten. “Ruud woonde in de Chasséstraat. Daar zat ook Zwaanswijk, een winkel in sportartikelen. Ik ging daarnaartoe om aan de ballen te ruiken. Betalen kon ik die niet. Wij speelden op het plein met ouwe troep.”