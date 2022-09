Cruiseschip voor 1000 asielzoekers komt aan in Westelijk Havengebied

Aan het Westerhoofd in het Westelijk Havengebied is zondagmiddag cruiseschip MS Galaxy (niet het schip op de foto) met plek voor 1000 asielzoekers aangemeerd. Beeld Jakob van Vliet

Het cruiseschip, onlangs uit Stockholm vertrokken, kwam in de middag van zondag 25 september via de zeesluizen bij IJmuiden via het Noordzeekanaal in het Westelijk Havengebied aan.

Het schip heeft ruimte voor 2800 vakantiegangers en 420 auto’s, maar zal nu voorlopig voor de opvang van 1000 asielzoekers worden gebruikt. Tussentijds wordt er twee keer geëvalueerd om te bezien of opschaling van het aantal opvangplekken tot 1500 bewoners mogelijk en haalbaar is, schreef staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) bij de aankondiging van de opvangvorm.

Het Westerhoofd wordt normaal gebruikt als aanlegplaats voor cruiseschepen, superjachten en binnenvaartschepen, en is ver verwijderd van de bewoonde wereld. In de wijde omgeving staan slechts twee woningen, faciliteiten als supermarkten zijn er niet en er gaat geen openbaar vervoer naartoe.

Bomen geplant

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zal het door de Rijksoverheid gehuurde schip beheren en er dagbesteding organiseren. Verder regelen zij zorg en onderwijs en maken ze vrijwilligerswerk, werktrajecten en programma’s gericht op participatie mogelijk. Vanaf oktober kunnen de eerste asielzoekers en statushouders er hun intrek in nemen.

De gemeente Amsterdam heeft de directe omgeving van het schip ingericht. Er zijn bomen neergezet en de wegen zijn verkeersveilig gemaakt voor voetgangers en fietsers. Ook wordt het schip aangesloten op de waterleiding en riolering.

In Velsen kwam afgelopen week al een eerder cruiseschip aan dat zeker een half jaar opvang gaat bieden aan 1000 asielzoekers.

🛳️ Het cruiseschip waar we tijdelijk 1.000 vluchtelingen gaan opvangen heeft vandaag aangelegd bij Westerhoofd in het Westelijk Havengebied. Vanaf begin oktober nemen de eerste vluchtelingen hun intrek. ⤵️https://t.co/JCgkgfDoHm — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) 25 september 2022