Cruisers hebben zorgen over toekomst ontmoetingsplek in De Oeverlanden

Het COC Amsterdam maakt zich zorgen over de toekomst van het cruisegebied in De Oeverlanden. In de plannen van de gemeente voor een nieuw landschapspark wordt onvoldoende rekening gehouden met de cruisers en de rol die zij hebben gespeeld bij de bescherming van het gebied, schrijft de belangenorganisatie in een zienswijze op de concept-ontwikkelstrategie die momenteel ter inzage ligt.

Zonder de cruisers had het natuur- en recreatiegebied in Nieuw-West tegenwoordig een heel ander aanzien gehad, stelt het COC. Het waren de cruisers en natuurliefhebbers Anton Schlepers en Henk Gerritsen die begin jaren tachtig met hun actiegroep De Oeverlanden blijven! de gemeentelijke plannen voor de bouw van 700 woningen wisten tegen te houden. Na zijn dood in 1993 kreeg Schlepers als ‘ontdekker van De Oeverlanden’ een fietspad naar zich vernoemd.

Kabouterpad van de baan

Het steekt het COC dat de gemeente bij de ontwikkeling van de nieuwe visie op het gebied voorbij is gegaan aan die belangrijke bijdrage van de cruisers aan het ontstaan van De Oeverlanden. Andere gebruikers, zoals de volkstuinvereniging, de watersportvereniging en het kunstenaarscollectief, kregen in het voortraject bijvoorbeeld een plek in een zogenoemd kernteam dat geregeld mocht aanschuiven om mee te praten over de toekomstplannen.

Het COC kreeg dat niet, net zomin als de groep vrijwilligers die op drukke dagen een oogje in het zeil houdt in het cruisegebied. Het contact met het stadsbestuur kwam pas enkele maanden geleden weer op gang, nadat onrust was ontstaan over het voornemen tot de aanleg van een kabouterpad voor kinderen in de nabijheid van de cruisezone. Dat plan, ingediend door de vereniging De Oeverlanden Blijven!, is inmiddels van de baan.

Een van de onderwerpen die het COC had willen aansnijden is de precieze begrenzing van het cruisegebied. In 2009 onthulde stadsdeelbestuurder Paulus de Wilt samen met het COC informatieborden in het gebied waarop de cruisezone op een kaartje was aangegeven. In 2019 kwamen er nieuwe borden met een nieuwe kaart. De homo-ontmoetingsplaats was daarop plotseling gehalveerd, zonder enig overleg met de cruisers of de belangenorganisatie.

Nauwelijks parkeerplaatsen

Het COC eist dat die reductie wordt teruggedraaid, om te voorkomen dat het internationaal bekende cruisegebied wordt teruggebracht tot het formaat van een postzegel. “De gemeente lijkt zich niet bewust van de voordelen van een cruisegebied. Het lijkt soms alsof er van alles aan wordt gedaan om er niet te kunnen komen. De bushalte is onlangs opgeheven. Er zijn nauwelijks parkeerplaatsen en er lopen niet ingewerkte boa’s rond om mensen te bekeuren.”

Het COC stelt voor een lokale veiligheidsdriehoek in het leven te roepen: een geregeld overleg tussen een vertegenwoordiger van de cruisers met de wijkagent en de teamleider van de handhavers. In het verleden heeft het COC een cursus verzorgd voor politiemensen: omgaan met cruisers. Die kan wellicht weer uit de kast worden getrokken. Nog een wens van het COC: om de omschrijving van Anton Schlepers op zijn naambord uit te breiden met homoseksueel en cruiser.

Vast staat dat de cruisers en de andere gebruikers De Oeverlanden in de toekomst met meer mensen moeten delen. In 2040, zo verwacht de gemeente, zal het aantal bezoekers van het gebied drie tot vier keer zo hoog liggen. Dat heeft te maken met de groeiende behoefte aan natuurbezoek en recreatie én de komst van een nieuwe woonwijk in het nabijgelegen Schinkelkwartier met 11.000 woningen voor circa 20.000 bewoners.

Voorzet

In de concept-ontwikkelstrategie wordt een voorzet gegeven hoe die toenemende druk op een goede manier kan worden opgevangen. Dat gebeurt onder meer door zonering, waarbij de stukken met de hoogste natuurwaarden worden beschermd en versterkt en op andere plekken meer ruimte komt voor recreatie, bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe strandjes en de komst van kleinschalige horeca.

In een reactie op de zienswijze van het COC laat de gemeente weten dat sinds de zomer van 2020 meerdere gesprekken zijn geweest. Afgesproken is om met elkaar in gesprek te blijven. De zorg dat de cruisezone wordt teruggebracht tot postzegelformaat, deelt de gemeente niet. “Er is sprake van een mogelijke verschuiving van de zone, maar dit is nog niet zeker. De punten uit de zienswijze worden betrokken bij het uitwerken van de toekomstplannen,” aldus een woordvoerder.