Cruiserederij woedend over belasting, vertrekt naar Rotterdam

We willen graag meedenken over een oplossing, maar nu is het eenrichtingsverkeer Schuffel

Maar het moederbedrijf wil ook een signaal afgeven, zegt Schuffel. "We voelen ons niet serieus genomen door de Amsterdamse politiek."



Schuffel kan er nog steeds niet over uit dat de cruisebranche wordt aangekeken op de toeristendrukte in de stad. "Wij brengen de kwaliteitstoerist de stad in. Geen rolkoffers, geen mensen die in stegen pissen of hooguit een pizzapunt kopen."



"In steden als Venetië en Barcelona speelt dezelfde problematiek. We willen graag meedenken over een oplossing, maar nu is het eenrichtingsverkeer," zegt Schuffel.



Geen signalen

Er is toch al irritatie dat de cruiseschepen in de stad in het verdomhoekje zitten. Passagiersterminal PTA moet weg uit het centrum en dat is verkocht als maatregel tegen de drukte.



Wat dat betreft is de stad nu verder van huis, legt Schuffel uit. MSC gaat de passagiers excursies naar Amsterdam aanbieden, dus straks komen ze per bus de stad in. Vanuit de PTA lopen ze zo de stad in, waardoor ze meteen opgaan in de massa.



De PTA heeft nog geen signalen gekregen van andere rederijen dat zij zich terugtrekken. "Nog niet," zegt de nieuwe directeur Dick de Graaff. "Amsterdam blijft één van de topbestemmingen in Europa. Ik vertrouw erop dat MSC weer terugkomt, maar zeker weten doen we het niet."



Voor de stad is het ook een financiële tegenvaller als schepen Amsterdam mijden. Niet alleen loopt de stad bestedingen van kapitaalkrachtige toeristen mis, de haven krijgt minder zeehavengeld en de stad dus minder toeristenbelasting.