Crowdfundingsactie voor gestolen Canta buurtmoeder Molenwijk

Iman de Ruijter (r) met op de achtergrond de gestolen Canta. Beeld Privébeeld

In Molenwijk, tussen de hoge flats in Noord, staat De Ruijter bekend als ‘buurtmoeder’. Ze heeft er een buurtvereniging opgericht, organiseert in de vakanties activiteiten voor kinderen die in armoede leven en bestiert een uitgiftepunt voor voedsel waar negentig gezinnen van afhankelijk zijn.

Dinsdagochtend kwam ze erachter dat haar Canta gestolen was. De Ruijter verliet haar flat in Molenwijk om naar een afspraak te gaan, maar het vervoersmiddel was nergens te bekennen. “Ik heb overal gezocht en gekeken, maar kon hem niet vinden. Na een tijdje begon het langzaam door te dringen dat die gestolen was.”

Met haar Canta reed ze dagelijks langs bij bedrijven en instellingen om te vragen of ze voedsel willen doneren voor haar uitgiftepunt. Ook bracht ze normaal gesproken iedere dinsdag zelf gekookt avondeten langs bij vijftien bejaarden. Nu is ze daarvoor afhankelijk van anderen geworden. “Ik kan die mensen niet aan hun lot overlaten,” vertelt de geëmotioneerde De Ruijter. “Ik kan niet tegen de mensen zeggen dat ik geen eten meer voor ze heb, omdat ik geen Canta meer heb.”

Evenwichtsstoornissen

De Canta was als ‘haar benen’, vertelt ze. Via een persoonsgebonden budget kocht ze het wagentje enkele jaren geleden, omdat haar gezondheid achteruitging. Door suikerziekte heeft De Ruijter last van haar onderbenen en evenwichtsstoornissen. Ook heeft ze een verschoven rugwervel, astma en COPD. “Het is een flinke lijst,” zegt de alleenstaande moeder van zeven kinderen en drie kleinkinderen.

In een buurtapp uit de naastgelegen buurt Kadoelen, werd gevraagd om naar de Canta van De Ruijter uit te kijken. Het bericht greep Anne Schroën, die lid van de groep is, erg aan. “Ik dacht dat het misschien beter zou zijn om een crowdfunding op te starten.” Ze nam contact op met De Ruijter en besloot het plan door te zetten.

Afhankelijk

Inmiddels staat de crowdfundingsactie een paar dagen online en is er meer dan 2500 euro opgehaald. Schroën hoopt 5000 euro op te halen. De Ruijter is er erg blij mee. “Er zijn zo veel mensen die weten wat ik doe en mij willen helpen. Maar ik schaam mij ook wel een beetje, want ik ben afhankelijk van ze.”

Met de 5000 euro hoopt Schroën een goede tweedehands Canta aan te kunnen schaffen, zodat De Ruijter het werk in de buurt kan voortzetten.

Overigens is De Ruijters gestolen Canta in de tussentijd gevonden door de politie in Zaandam, maar blijkt dermate beschadigd dat die waarschijnlijk total loss verklaard zal worden.