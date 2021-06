Crowdfundingdoel café Ruk & Pluk gehaald: ‘We staan totaal perplex’

Gezelligheid in café Ruk & Pluk op de Linnaeusstraat, tijdens het 25-jarig bestaan in 2013. Beeld Rink Hof

Donderdagmiddag stond de teller van de actie nog op 1500 euro. Met die steun waren eigenaressen Marijke Wijbrandt (73) en Jann de Braij (72) al dolblij, vertelden ze aan Het Parool. Vrijdagochtend lijkt de zon echt weer te zijn gaan schijnen voor het duo, nu het beoogde doel van tienduizend euro is gehaald.

Met donaties van tien, vijftig of zelfs honderd euro steunen liefhebbers het iconische café via de online actiepagina. Eén donateur schrijft: ‘Oost zou geen Oost zijn zonder Ruk & Pluk’.

Hartverwarmend

Dat Amsterdammers zo begaan zijn met de buurtkroeg in Oost is hartverwarmend, vertelt Marijke aan de telefoon. “We staan perplex, ik ben helemaal van ’t padje.” Compleet overdonderd door alle donaties waren ze. “Ik heb er zelfs slecht van geslapen.”

Café Ruk & Pluk kwam afgelopen jaar in zwaar weer terecht door de coronamaatregelen. Het was een moeilijk jaar, vertelde Marijke donderdag aan Het Parool. Door de lockdowns en horecasluiting zat alles tegen en bleven de schulden zich opstapelen.

Door de succesvolle doneeractie lijkt er wat ademruimte te zijn ontstaan. Met het geld kunnen de horeca-oma’s, zoals ze zichzelf noemen, weer even vooruit. Wat ze naast het betalen van rekeningen precies gaan doen met het gedoneerde bedrag, moeten de compagnons nog bespreken. Niet alleen financieel, maar ook mentaal is de actie een enorme opsteker. “Door de steun durven we weer vooruit te kijken.”

Draagvlak

De dames uit Oost werden voor het opstarten van de actie geholpen door Tim Blank, die al eerder een crowdfundingsactie voor buurtkroegen optuigde. “Het succes laat zien hoe veel draagvlak er is voor kleine buurtkroegen, en zeker één waar zulke dames achter de bar staan.”

Ondanks de overheersende vreugde en dankbaarheid, maken de horecavrouwen zich nog steeds grote zorgen om de rest van de branche. “We zijn nu geen concurrenten, we zijn collega’s.” Daarom willen ze de crowdfunding ook absoluut niet verder laten doorlopen dan de huidige tienduizend euro. “Andere cafés zitten nog in grote problemen. Sommigen hebben niet eens een terras. Waarom worden alleen wij geholpen?”

Voor Marijke en Janny gaat het werk in en om het café weer onverminderd door. Veel tijd om lang te blijven hangen in de feestvreugde nemen ze nu niet. “Gauw verder met het ophangen van de oranje versieringen aan de gevel. Het EK staat voor de deur, werk aan de winkel.”