Crowdfunding voor terugkeer lichaam verdronken Britse toerist

Fund raising to bring a Peterlee young man's body home, after a tragic death in Amsterdam this weekend https://t.co/RtykUEQZQR pic.twitter.com/QmgpL04mNR — Sun FM (@1034SunFM) 22 mei 2018

De Britse Sirrel was afgelopen weekend met vijf vrienden in Amsterdam toen hij in de nacht van zaterdag op zondag in de gracht viel en verdronk.



Een duikteam van de brandweer vond hem onder water. Hij werd ter plaatse gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis.



Niet verzekerd

Sirrel was niet verzekerd, zeggen zijn vrienden. De kosten voor het duikteam van de politie, ambulance, ziekenhuisopname en de terugkeer van zijn lichaam bedragen 50.000 pond.



Inmiddels hebben 305 mensen dinsdagochtend al gedoneerd, en is er 11.000 pond ingezameld.