Crowdfunding voor gezonken woonboot De Wittenkade

De gezonken woonboot van Rob Roosendaal aan de De Wittenkade. Beeld Bart Muysson

“Ik ben overdonderd door alle reacties en giften,” zegt Sabrina Korver (31), die de crowdfundingsactie opzette nadat de woonboot van haar vader, Rob Roosendaal (66), aan de De Wittenkade, dinsdagochtend was gezonken.

Die ochtend werd Roosendaal wakker van stromend water in zijn woonboot. Nadat hij eerst zelf probeerde te hozen, belde hij de brandweer, die het water niet uit de boot gepompt kreeg. Ook een ambulance was ter plaatse, om Roosendaal, die onderkoeld was geraakt, naar het OLVG in West te brengen.

Geen schadevergoeding

Roosendaals dochter, Sabrina Korver (31): “Ik trof mijn vader rillend en huilend aan, en ben meteen met de verzekeraar gaan bellen.” Die stuurde een expert om de boot te inspecteren. Na zo’n vier uur lukte het om de boot boven water te krijgen, maar het lek werd niet gevonden, terwijl de boot wel weer vol water liep.

Eerst werd gedacht aan een geknapte waterleiding, maar alle leidingen lijken in orde. De verzekeraar kan geen oorzaak vinden en kan ook niet zeggen of de schade vergoed wordt. “Dus voor nu zeggen ze eigenlijk: het is jullie probleem,” zegt Korver. De boot wordt op het moment boven water gehouden met een kleine pomp, terwijl er nog steeds water binnenstroomt.

Grote zorgen

“Om toch iets te kunnen doen ben ik een crowdfunding begonnen, die ik in mijn eigen netwerk zoveel mogelijk heb verspreid.” Vervolgens besteedde 538-dj Barend van Deelen aandacht aan de actie in zijn radioshow. Er is inmiddels meer dan 17.000 euro opgehaald.

“Echt geweldig dat zoveel mensen m’n vader willen helpen,” zegt Korver. “Het geld is heel erg welkom, want het is nog maar de vraag of hij iets terugkrijgt van de verzekering. En zo ja, of dat genoeg is.”

Korver zegt zich grote zorgen te maken. Haar vader kan de komende week, op kosten van de verzekering, in een hotel verblijven. “Maar zoals het er nu uitziet, staat hij daarna op straat.”

Beeld Birgit Visser

Eigen plekje

En dat terwijl het net beter ging met Roosendaal, die in november werd geopereerd aan keelkanker, waarna hij nog een bestralingstraject in ging. “Dat traject is net drie weken klaar en m’n vader begon juist op te krabbelen, hij had weer zin in het leven. En dan gebeurt dit,” aldus Korver.

Het geld van de crowdfunding wil Korver gebruiken om de boot op te laten knappen. “Mijn vader woont al zo’n 34 jaar op die boot, die boot is zijn leven. Hij komt er bijna niet van af; hij kijkt er televisie, drinkt er ’s zomers een biertje op het dek.”

Mocht de woonboot onherstelbaar beschadigd zijn, dan moet er een ander huis voor Roosendaal worden gezocht. “Hoe dan ook, ik gun mijn vader zijn eigen plekje, zodat hij zijn leven weer kan oppakken.”