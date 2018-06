Crowdfunding voor behoud vintage klimrek in Nieuw-West

Voor het ongetrainde oog is het gewoon een klimrek, de tien meter wijde aluminium constructie in de Stoomgemaalstraat in Nieuw-West. Maar het is volgens Iwan Daniëls van het Van Eesteren Museum veel meer dan dat. Het is een kunstobject en speeltoestel in één.



Het rek werd eind vijftiger jaren ontworpen door architect Aldo van Eyck. "Van Eyck ontwierp in totaal zo'n 700 speelplaatsen in Amsterdam," vertelt Daniëls. "Daarvan zijn er nog zo'n 15 over. Dit er één van."



Beeldentuin

Maar ook dit rek dreigt verloren te gaan. Vanwege een op handen zijnde wijkvernieuwing staat het op de planning gesloopt te worden. Met een crowdfunding via Voordekunst wil het Van Eesteren Museum 6000 euro ophalen om het speeltoestel te behouden en te verhuizen naar een nog aan te leggen beeldentuin aan de noordoever van de Sloterplas.