Crowdfunding voor begrafenis op Reigersbosdreef gevonden vrouw

Beeld Michel van Bergen

‘Lieve, mooie Nasim is niet meer. Rust zacht!’ schrijft haar moeder Sofia Nanyonga op de gofundme-pagina. Namutebi wordt door haar moeder beschreven als ‘een vrouw waar iedereen op kon rekenen met een hart van goud’. ‘Had je een slechte dag en je kwam Nasim tegen, dan lukte het haar altijd om je weer op te vrolijken.’

Namutebi woonde met haar zoon in Venserpolder. Volgens haar zusje had ze die donderdagavond waarschijnlijk net boodschappen gedaan en was ze onderweg naar haar vriend toen ze rond 20.00 uur zwaargewond werd aangetroffen op de rijbaan aan de Reigersbosdreef. Niet veel later overleed ze aan haar verwondingen.

De politie weet nog altijd niet precies wat er is gebeurd. De recherche houdt er sterk rekening mee dat Namutebi is aangereden en dat daar mogelijk een getunede Volkswagen Golf 5 of 6 bij betrokken is geweest. De politie roept getuigen die schade op zo’n auto hebben gezien op zich te melden. Ook wordt mensen die dashcambeelden hebben van de uren voor het incident of na het incident gevraagd om die te delen.

Namutebi had geen uitvaartverzekering. Daarom vraagt haar moeder geld te doneren, zodat ze haar dochter de uitvaart kan geven ‘die ze verdient’. Inmiddels is ruim een derde van de gevraagde 9000 euro binnen.