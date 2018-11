Crowdfunding voor app die scholieren leert reanimeren

Elke week krijgen ongeveer 300 Nederlanders een hartstilstand - dat is niet mis. Je kunt iemand helpen door te gaan reanimeren. Maar helaas weet driekwart van de Nederlanders helemaal niet hoe dat moet.



Daar willen Sam Steltman (25) en David Hup (23) verandering in brengen. De twee vrienden bedachten een game voor middelbare scholieren waarmee ze zelfstandig leren reanimeren. Het lespakket bestaat uit een reanimatiepop en een iPad met een app. "In slechts een kwartiertje leren ze reanimeren," vertelt David trots.



Net een Mario-spel

Dat werkt zo: in tweetallen gaan leerlingen aan de slag met de pop en de iPad. Ze doorlopen met de app de verschillende stappen van het reanimeren, zoals beademen, borstcompressies geven en de AED aansluiten. "In de pop zitten sensoren die meten wat de leerlingen doen en zijn verbonden met de iPad. Daardoor krijgen leerlingen direct feedback via de app, zoals: druk iets harder op de borst, of iets langzamer."