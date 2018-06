Crowdfunding moet bijzonder klimrek in Nieuw-West redden

Zijn klimtorens en duikelrekken werden tentoongesteld in de tuin van het Rijksmuseum, maar zijn bijna volledig uit het straatbeeld verdwenen.



Het Van Eesteren Museum strijdt voor behoud van een van de weinige nog overgebleven iconen van de wederopbouw. Via een crowdfundingsactie moet het speeltoestel een plaats krijgen bij het vorig jaar geopende museum aan de Sloterplas.



Van Eyck ontwierp in de jaren vijftig, zestig en zeventig in opdracht van de gemeente Amsterdam zo'n zevenhonderd openbare speelplaatsen. Ze waren een belangrijk onderdeel van de inrichting van de Westelijke Tuinsteden. De abstracte en onverwoestbare speeltoestellen waren volgens Van Eyck 'werktuigen voor de verbeelding' waar kinderen van alle leeftijden op konden spelen.



Prominente plek

Volgens directeur van het Van Eesteren Museum Anouk de Wit behoren de toestellen van Van Eyck tot het 'dna van de Westelijke Tuinsteden' en is het alleen daarom al belangrijk om een van de vijftien overgebleven toestellen te redden.



Het beoogde 'sculpturale exemplaar' staat nu aan de Stoomgemaalstraat in Osdorp, maar daar is er niet langer plek voor. Na restauratie moet het klimrek een prominente plek krijgen op het plein voor het Van Eesteren Paviljoen. Met nog acht dagen te gaan is al 85 procent van de benodigde zesduizend euro binnen via de website Voordekunst.nl.



Het klimtoestel moet de aanzet zijn voor een beeldentuin aan de noordoever van de Sloterplas. Het is de bedoeling dat er vijf beelden komen te staan van kunstenaars die een belangrijke rol hebben gespeeld in de wederopbouwperiode. Daarover is het Van Eesteren Museum onder meer in gesprek met het Stedelijk Museum.