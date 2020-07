Crisis vuilverbranding AEB was te voorkomen geweest

Beeld ANP

Dat gaat lijnrecht in tegen de wens van topman Paul Dirix, die de handen vrij wil hebben om het bedrijf op orde te krijgen. Het advies dat de gemeente als aandeelhouder de vuilverbranding AEB dichter op de huid moet zitten, komt van drie onafhankelijke deskundigen die de afgelopen maanden onderzoek deden. Zij presenteren donderdag hun rapport, dat reeds is ingezien door Het Parool.

AEB stond in 2019 enkele maanden zo goed als stil vanwege technische en veiligheidsproblemen, waardoor er grote verliezen werden geleden en de gemeente tientallen miljoenen euro’s in het bedrijf moest pompen om een faillissement te voorkomen. Woensdag bereikte AEB een akkoord met de schuldeisers; de schuldenlast van het bedrijf loopt op tot ruim 400 miljoen euro.

Gemiste signalen

Volgens de onderzoekers was het acuut afsluiten van vier van de zes ovens in juni 2019, en daardoor het dreigende faillissement, te voorkomen geweest als de leiding van AEB reeds in het najaar van 2018 beter had opgelet. Toen waren er concrete signalen dat de verbrandingslijnen mogelijk zouden stilvallen als er niet grondiger onderhoud gepleegd zou worden.

Die signalen zijn niet opgepakt. De onderzoekers spreken van ‘operate to failure’, zoals dat in de procesindustrie wordt genoemd. Bij deze methode worden de machines alleen gerepareerd als ze kapot gaan en wordt er te weinig vooruitgekeken naar de staat van het onderhoud. Ondertussen werd er meer afval verbrand dan goed was voor de ovens: overcontractering, een fenomeen dat ontstond na de verzelfstandiging van AEB in 2013.

Andere verantwoordelijkheden

Daaruit trekken de onderzoekers de conclusie dat Amsterdam de vuilverbranding dichter op de huid moet zitten, aldus het rapport. Dat gaat in tegen de wens van de huidige directeur Paul Dirix, die in een interview juist heeft gezegd dat Amsterdam de vuilverbranding met rust moet laten. “Het gaat mij erom dat wij hier de beslissingen nemen en niet gedwongen kunnen worden tot dingen die je niet kunt of wilt, zoals vroeger wel is gebeurd”, zei Dirix in november 2019 in gesprek met Het Parool. “De stad doet er goed aan gepaste afstand te houden. Ze zaten er te dicht op.”

In een reactie op het onderzoek, blijft Dirix benadrukken dat de gemeente en AEB andere verantwoordelijkheden hebben. “AEB en gemeente zijn zich bewust van de verschillende rollen waarin zij tot elkaar staan. Het is van belang dat beide partijen zich rekenschap geven van de complexiteit van deze relatie.”

“AEB zal zich inspannen om deze relatie verder te onderhouden en verbeteren, omdat ook in de nabije toekomst veel interactie nodig is; bij de heropbouw van de operationele situatie, bij mogelijk acute financiële situaties, en bij een veeleisend en intensief verkooptraject.”

Amsterdam heeft aangekondigd dat het AEB in de etalage zet, maar door de coronacrisis heeft dit proces flinke vertraging opgelopen.