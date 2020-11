Crisis op stadhuis belast relatie met moslimgemeenschap

Reactie stadhuis

Burgemeester Femke Halsema zegt dat ze een goed beeld heeft van wat er leeft in de stad. Dat komt mede dankzij bestaande (in)formele netwerken en contacten, die niet zoals de sleutelfiguren exclusief zijn gericht op het bestrijden van radicalisering. Er is ook een nieuw netwerk opgezet om jongeren meer bij de stad te betrekken, Ambassadeurs van Amsterdam. De gemeente zegt geen geluiden te kennen dat moslimjongeren huiverig zijn om toe te treden, zoals critici stellen. Verder is de samenwerking versterkt met bijvoorbeeld leraren, jongerenwerkers en zorginstellingen. ‘Deze mensen fungeren als ogen en oren in de stad.’ Na ‘ingrijpende gebeurtenissen’ als de recente aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk is er contact met ‘alle partners in de stad’. Het stadsbestuur werkt aan het versterken van de relaties; zo praat Halsema regelmatig met moskeebesturen, met spiritueel leiders en met vrouwen en jongeren uit de verschillende moslimgemeenschappen.