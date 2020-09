Crisis of niet: outletwalhalla Halfweg gaat gewoon open

Outletcentrum The Style Outlets in Halfweg. Beeld Neinver

The Style Outlets opent 26 november met 85 tot 90 winkels van merken als Guess, Nike, Puma en Björn Borg. “In principe gaat alles volgens plan,” zegt directeur Marcel Herben. “Natuurlijk hebben we Covid tussendoor gehad, maar we zijn hartstikke blij dat we nog net voor de feestdagen open kunnen. We zijn nu met de laatste details bezig. De eerste huurders zijn er net in getrokken.” Voor driekwart van de 115 winkels is nu een huurder gevonden.

Het uitverkoopcentrum in de voormalige suikerfabriek van Halfweg moet vooral mensen uit de regio trekken, die ruwweg op een half uur autorijden van Halfweg wonen. “Dat gaat om 2,5 miljoen potentiële bezoekers. We zijn het eerste outletcentrum in de Randstad en de best bereikbare in het land. We zitten twee tussenstops van Amsterdam Centraal en 10 minuten van Schiphol. We zijn een publiekstrekker.”

Overstappers

Aanvankelijk wilde het complex ook overstappers van de luchthaven trekken, Aziaten voorop. Maar daarvan is volgens Herben geen sprake meer. “We richten ons op de omgeving of toeristen aan de kust, de Duitsers, niet zozeer op die internationale bezoekers. Dat had mooi meegenomen kunnen zijn, maar die zijn er nu even niet.”

The Style Outlets blijft waarschijnlijk ook de enige outlet in West-Nederland. De afgelopen jaren zijn plannen voor vergelijkbare vestigingen bij Cruquius en Zoetermeer afgeblazen.

Over de komst van het complex in Halfweg is meer dan een decennium gevochten. Omliggende gemeentes, waaronder Amsterdam en Haarlem, de provincie Noord-Holland en ondernemersorganisaties hebben uiteindelijk tevergeefs tegen de toenmalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude - die pal naast het complex zijn gemeentehuis hield - gestreden. Halfweg behoort sinds vorig jaar tot de gemeente Haarlemmermeer, die ook fel tegen was.

“Dit treft alle modewinkeliers in een grote straal rondom Halfweg,” aldus een woordvoerder van modebranchevereniging Inretail. “Niet alleen in Haarlem en Amsterdam, ook in dorpen in de regio.” Nederland telt volgens Inretail 20 tot 25 procent te veel vierkante meter winkelvloer. In plaats van nieuwbouwplannen, zouden juist vierkante meters moeten verdwijnen.” Het outletcentrum in Halfweg kan volgens het bestemmingsplan nog ongestraft een derde uitbreiden.

Ander type consument

Volgens Herben is van concurrentie geen sprake. “Je ziet een ander type consument bij ons dan in de winkelstraat en online. Mensen blijven hun nieuwste aankopen te doen, dat staat los van outlets. Dit is een aanvulling op de reguliere modewinkels. Ik zie niet dat het concurrentie oplevert. Modemerken melden zich juist graag bij ons, dat zegt wel wat over de behoefte aan dit centrum. Een groot aantal nationale en internationale spelers zit nu met overvoorraad. Die kunnen ze op basis van de bestaande outletcentra niet kwijt.”

The Style Outlets is eigendom van het Spaanse Neinver, dat 18 outletcentra in Europa uitbaat. “Wij zien dat nagenoeg al onze centra inmiddels weer op het niveau draaien van vorig jaar. De outletbusiness doet het heel goed. Ook in deze regio.” Het complex denkt op volle toeren jaarlijks twee miljoen bezoekers te trekken. Of die ook echt komen, durft Herben niet te zeggen. “We zien in onze andere outletcentra wel dat de consument gerichter op stap gaat. Het aantal bezoekers ligt wat lager, maar de gemiddelde besteding ligt hoger.”

The Style Outlets zal uiteindelijk werk bieden aan 600 mensen. “We hebben vorige week nog een vacaturedag gehad voor mensen die voorheen op Schiphol werkten en bij ons aan de slag kunnen.”