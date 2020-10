Criminelen wilden 2 explosieven tegelijk laten ontploffen op Osdorper Ban

De avondwinkel op de Osdorper Ban in Amsterdam. De winkel is na een mislukte aanslag op last van de burgemeester gesloten. Beeld Dingena Mol

De dubbele aanslag werd verijdeld doordat de eigenaar van beide zaken zijn belagers betrapte. Hij werd neergeschoten. De politie trof de Amsterdammer van Turkse afkomst zaterdagnacht rond kwart over vier in zorgelijke toestand aan. De man heeft in het ziekenhuis een spoedoperatie aan zijn arm ondergaan en kon zondag weer naar huis.

Het slachtoffer heeft ambtenaren van de gemeente via een neef telefonisch laten weten dat hij de daders heeft herkend en heeft beloofd hun namen aan de politie door te geven, maar dat was vrijdag nog niet gebeurd.

De eigenaar van de zaken moet nog uitgebreid worden gehoord door het onderzoeksteam van de recherche. Dat heeft geen verdachten in beeld. Over de achtergronden van de mislukte aanslag op de winkels kan de politie nog weinig zeggen.

Worsteling

Op de vele beelden van bewakingscamera’s is te zien dat de daders ’s nachts de pakketten explosieven plaatsen voor de twee winkels, die vijf deuren van elkaar zitten op nummers 56 en 66, met appartementen daarboven. Aan de pakketten zaten draden waarmee de daders de explosieven volgens de politie tegelijkertijd van afstand tot ontploffing konden brengen.

Terwijl ze bezig waren de bom voor de deur van de slijterij te plaatsen, kwam de eigenaar uit de avondwinkel. De daders renden weg met hun pakket, maar ter hoogte van zijn avondwinkel haalde de eigenaar ze in. Tijdens een worsteling schoot een van de daders hem in zijn arm, waarna ze alsnog konden vluchten.

Omdat het tweede explosieve pakket nog voor de avondwinkel lag, ontruimde de politie de bovengelegen woningen, dia alleen door een glazen overkapping van de winkels zijn gescheiden.

Volgens burgemeester Femke Halsema had een dubbele ontploffing ‘een enorm risico’ gevormd voor de bewoners en voorbijgangers. Daarom heeft ze de beide zaken voor onbepaalde tijd laten sluiten, ook omdat de openbare orde opnieuw ‘ernstig kan worden verstoord’ door een nieuwe aanslag, schrijft ze in haar sluitingsbevelen.

In de buurt is grote onrust ontstaan door het nieuwe incident, nadat in de nacht van maandag 21 september al een winkel aan de Osdorper Ban was beschoten.

De eigenaar vindt dat zijn zaken juist een belangrijke functie vervullen in de buurt, die volgens hem geplaagd wordt door hangjongeren.

De winkels mogen van de burgemeester pas weer open als het gevaar voor nieuw geweld is geweken en de eigenaar maatregelen heeft genomen om dreiging in de toekomst te voorkomen. Hij was niet voor commentaar bereikbaar.