Criminelen storten zich op lucratieve handel in medicijnen

Het overlijden van Prince staat nog helder voor de geest Ilse van Leiden

"In het verleden waren lifestylemiddelen populair: erectiepillen, afslanktabletten of middelen tegen kaalheid," zegt Van Leiden.



"Nu zien we steeds vaker de levensreddende middelen of zware pijnbestrijders op de zwarte markt. In de Verenigde Staten worden fentanyl of oxycodon massaal als drugs gebruikt. Het zijn ontzettend verslavende middelen met een veel sterkere werking dan morfine of heroïne. Het overlijden van Prince staat nog helder voor de geest."



Half jaar cel

Producenten van synthetische drugs als xtc gebruiken hun expertise en drugslabs ook om illegale geneesmiddelen te produceren, stellen de onderzoekers.



Dat is goedkoper, de pakkans is kleiner en de straffen zijn relatief laag. Waar de maximumstraf op harddrugshandel 12 jaar bedraagt, is dat voor medicijnhandel 6 jaar - overigens na een forse verhoging, want eerder was een half jaar cel de hoogste straf.



Sommige criminelen beheren tientallen webshops en leveren via de post of koeriersdiensten. China en India zijn de voornaamste bronlanden van de illegaal in Nederland verkochte medicijnen.



De illegale geneesmiddelenhandel wordt ­gefaciliteerd vanuit de legale farmaceutische sector, zagen de wetenschappers, door importeurs, groothandelaren en apothekers. Daar raken onder- en bovenwereld elkaar.



Specialisten

De politie 'is onvoldoende voorbereid op het fenomeen'. De bescheiden kennis is 'versnipperd over rechercheurs die wel eens geconfronteerd zijn met geneesmiddelen'.



De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de meeste kennis van geneesmiddelen, maar de rechercheteams die op illegale medicijnen stuiten 'weten niet altijd de weg naar de IGJ te vinden'.