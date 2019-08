Criminelen 'Sous' en 'Freaks' ontkennen moordaanslag

Met Zakaria Z. zou Sous in april 2016 crimineel Nouredine A. eerder hebben willen vermoorden. Beeld OLIM BAJMAT/NOVUM REGIOFOTO

De voltallige rechtbank, de twee officieren van justitie, verdachte Aderrahmane ‘Sous’ el B. (25) plus zijn advocaat Annemarie van der Velden scharen zich in de loop van de dinsdagmiddag om de griffier en El B.’s andere advocaat, Irene Stas. De laatste toont op haar laptop tekstberichtjes waarvan ‘Sous’ erkent dat hij ze wél heeft verstuurd met de cruciale versleutelde PGP-Blackberry (Pretty Good Privacy) die hij volgens justitie in gebruik had.

Het zijn vooralsnog zes van de duizenden berichtjes die in het dossier zitten, maar uitdrukkelijk níet die over de aanslag op de Amsterdamse crimineel Nourdine ‘Hitler’ A. en een vriend, op 3 april 2016 in Amsterdam-Slotermeer.

In zijn donkerblauwe Bayern München-trainingspak gebaart de tengere El B. driftig naar de laptop en de rechters. Hij spreekt zoals al de hele middag: opgewonden en snel.

Já, hij gebruikte dat toestel soms, maar néé, niet altijd en niet op die belangrijke momenten waarop over moordplannen werd gecommuniceerd. Hij was ook zéker niet altijd de ‘Sous’ die werd besproken of aangesproken.

“Iedereen uit Zuid-Marokko noemen ze Sous, of die nou bruin is of wít! ‘Sous uit Diemen’ kan ik zijn, ja, maar ik ken drie Sousies uit Diemen. Allemaal crimineel, ja.”

Granaat door het raam

Opgegroeid in Amsterdam-Oost, woonde El B. in de jaren rond de moordaanslagen in een flat in Diemen, bij zijn ouders. Medio 2016 werd een aanslag op hem gepleegd voor die flat, waar acht kogels doel misten. Vorig jaar gooiden onbekenden een granaat naar het appartement van zijn ouders, die een verdieping te laag ontplofte, waar een kind achter een weggeblazen raam met geluk ongedeerd bleef.

Wie waren dan de andere gebruikers van die PGP? Wie waren die andere Sousies in de berichten?

El B.: “Als ik dat zeg, hoef ik niet eens meer naar buiten. Dan kan ik hier in een kist afgevoerd worden. Dan ben ik zelf als eerste de lul of kan ik mijn ouders gaan begraven in Marokko…”

Zo gaat het de hele middag: El B. houdt bij hoog en bij laag vol dat hij niet de verzender en ontvanger was van de mailtjes waarin in straattaal maar openlijk over een moordpoging wordt gesproken. Hij is steeds weer verontwaardigd als officieren van justitie Hetty Hoekstra en Anke van de Venn of de rechters hem niet lijken te geloven.

Zakaria ‘Freaks’ Z.

Ook medeverdachte en leeftijdgenoot Zakaria ‘Freaks’ Z. is sportief gekleed in een blauw trainingspak met capuchon, maar verder kan het contrast nauwelijks groter. Onder zijn lange krullen hangt Z. wat onderuit in zijn verdachtenbank, zich onverstoorbaar beroepend op zijn zwijgrecht.

Hij neemt aan het eind van de dag vriendelijk de krentenbol aan die rechtbankvoorzitter C. Klomp hem heeft aangeboden omdat de verdachten in de middagpauze geen lunch hebben gekregen, maar veel verder gaat de interactie met de rechtbank niet.

Het dossier waartegen het duo zich moet verweren, liegt er niet om. Met name op grond van héél veel expliciete PGP-berichten met en tussen inmiddels veroordeelde medeverdachten, nemen de aanklagers aan dat Z. één van de twee mannen was die met een kalasjnikov op de Mercedes van ‘Hitler’ en een vriend schoten, en dat El B. in de weer was geweest met het ‘spotten’ (observeren) van het doelwit – ook met behulp van een peilbaken onder diens ‘Merrie’.

De aanslag mislukte doordat het aanvalsgeweer na drie, vier schoten haperde.

Donderdagmorgen worden de andere twee mislukte aanslagen behandeld waarvan El B. wordt beschuldigd. ‘s Middags houden de officieren hun requisitoir, met de strafeisen tot besluit. Afgelopen maandag is El B. tot zijn grote verontwaardiging voor betrokkenheid bij nóg een mislukte aanslag gearresteerd in zijn cel, maar die zaak volgt later.