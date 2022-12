Criminelen sidderen na overlopen maffiabaas: ‘Dat hij praat, is goud waard’

Nu de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale te biecht gaat bij justitie in Italië, loopt ook binnen de Nederlandse onderwereld de spanning op. De opsporingsdiensten hier zijn opgetogen: ‘We kunnen nu de blinde vlekken invullen die we nog hadden.’

‘Overmorgen viert Chapo zijn verjaardag. We geven hem zijn eerste auto,’ stuurt de gebruiker van een versleutelde Sky ECC-smartphone op 21 februari 2021. ‘Wauuuuuuuu, very nice,’ zegt degene aan wie het bericht gestuurd wordt. Hij wil ook graag weten hoe oud de jarige job precies wordt. 19, luidt het antwoord.

Daarop worden er een paar foto’s van een zilverkleurige Bentley Bentayga gestuurd. De terreinauto is voorzien van alle mogelijke opties. “F. wilde hem iets speciaals geven. Hij zegt dat hij de verjaardagen mist.”

Hechte banden met familie Taghi

Het is niet zomaar een gesprek over een prijzig verjaardagscadeau. Volgens het Openbaar Ministerie wordt het gevoerd door de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale en de oudste zoon van Ridouan Taghi. Het gaat over de verjaardag van zijn jongere broertje. Als de zoon de letter F. in het gesprek gebruikt, staat dat volgens de speurders voor father. Daarmee doelend op zijn vader Ridouan Taghi, die dan al ruim een jaar in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Nederland verblijft.

De conversatie illustreert volgens justitie hoe hecht de banden tussen Imperiale en de familie Taghi zijn. Daarnaast refereert de recherche eraan dat een familielid van Taghi een relatie heeft met een familielid van Imperiale.

Op het moment dat het gesprek over de Bentley ontsleuteld wordt, beschikt de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO), die zich bezighoudt met het monitoren van de internationale veiligheid, al enige tijd over zorgwekkende informatie. In een Engelstalig bericht van 1 maart 2021 wordt gesteld dat de twee oudste zoons van Ridouan Taghi samen met Raffaele Imperiale ‘een aanval (met explosieven en/of gewapende aanvallers) plannen’ op de EBI en op een andere ‘niet nader bekende’ overheidslocatie in Nederland.

Raffaele Imperiale zit dan nog betrekkelijk ongestoord in Dubai. Dat terwijl hij nog een gevangenisstraf moet uitzitten voor een oude drugszaak in Italië. In ruil voor strafvermindering heeft hij, vanuit Dubai, in die zaak een schriftelijke verklaring over voormalige zakenpartners afgelegd (zie ook kader). Maar omdat Italië geen uitleveringsverdrag heeft met het emiraat heeft hij, ondanks herhaaldelijke uitleveringsverzoeken van de Italianen, van zijn straf nog geen dag uitgezeten.

Op 4 augustus 2021 komt een einde aan die status quo. Die dag wordt Imperiale aangehouden in zijn luxe villa in het historische district in Dubai.

Dubai als luxe boevenhol

Over de reden waarom de overheid in Dubai hem ineens wél wil aanhouden, wordt druk gespeculeerd. Volgens sommigen komt de tournure voort uit het feit dat Dubai zijn imago als luxe boevenhol beu is. Anderen vermoeden de hand van Nederland. Na de moord op Peter R. de Vries is het project Aanpak Criminele Machtsstructuren (ACM) gestart. Daarmee proberen de opsporingsinstanties het netwerk van Taghi en andere internationaal opererende criminele organisaties te ontmantelen.

In maart is Imperiale uitgeleverd aan Italië. Afgelopen dinsdag werd bekend dat de Italiaanse autoriteiten Imperiale hebben weten ‘te flippen’, zoals dat in opsporingsjargon heet. Hij heeft een overeenkomst gesloten met het Italiaanse Openbaar Ministerie. Waarom ‘Raf’ is overgelopen, is voer voor speculatie.

Volgens sommigen vreest hij ervoor dat hij vast komt te zitten tussen mensen die hij eerder verraden heeft. Anderen zeggen dat er in Italië mensen zijn van wie hij zou hebben gestolen, die hem in een gevangenis te grazen willen nemen. En dan is er nog een derde uitleg die even simpel is als banaal: de aan luxe gewende Imperiale heeft geen zin om in een zwaar Italiaans gevangenisregime door te brengen.

Wat de reden ook mag zijn: ingewijden bevestigen berichten uit Italiaanse media dat hij inmiddels vier verklaringen heeft afgelegd en momenteel nog uitvoerig wordt verhoord.

Betrokken bij Nederlands onderwereldgeweld

Begrijpelijkerwijs zorgt dat nieuws voor de nodige opwinding in het criminele milieu. Bij de opsporingsinstanties is men opgetogen. Een goed ingevoerde bron laat Het Parool weten dat Imperiale ‘in volle omvang’ gaat verklaren over alles wat hij weet, ook in Nederlandse zaken.

Justitie meent over aanwijzingen te beschikken dat Imperiale bij Nederlands onderwereldgeweld betrokken is. Zo is er een bericht in een PGP-telefoon die op 1 november 2014 is gevonden na een mislukte moordaanslag in Almere. Daarin wordt voorspeld dat ‘een grote oorlog’ aanstaande is. In een van de kampen zouden zich naast Ridouan Taghi, de Amsterdamse crimineel Rico ‘de Chileen’ R. en Ieren van de beruchte Kinahanclan ook ‘lijpe Itelianen’ van Raffaele Imperiale bevinden.

Ook blijkt volgens de recherche uit PGP-communicatie dat Imperiale betrokken is bij een moordplan van Rico R. in Dubai. Imperiale zou medio 2016 een afspraak hebben gemaakt met diens criminele rivaal om hem vervolgens in de val te lokken, is de theorie. De afspraak gaat uiteindelijk nooit door.

Imperiale en Rico R. hebben volgens het OM samen in de cocaïnehandel gezeten. Daarbij regelde Rico de coke en Imperiale het transport. In de telefoon van Rico R. zijn foto’s gevonden waarop hij met Imperiale te zien is. Ook is er een filmpje waarop de twee mannen samen met de beruchte Ier Daniel Kinahan een appartement bekijken.

Imperiale is daarnaast 2017 door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) gezien op de bruiloft van Daniel Kinahan in Dubai. Evenals Ridouan Taghi en de Bosnische drugshandelaar Edin G. (eerder deze maand gearresteerd in Dubai).

Hoever is Imperiale bereid te gaan?

Gaat Raffaele Imperiale inderdaad all out? Zal hij nog niet eerder geïdentificeerde PGP-accounts koppelen aan namen en rugnummers? Weet hij bijvoorbeeld iets over de vermoede ontsnappingsplannen van Ridouan Taghi en is hij bereid daarover te vertellen? Zal hij inzicht geven in zijn relatie met mensen zoals Rico R., die nog in hoger beroep is tegen zijn veroordeling tot 11 jaar cel voor het leiden van criminele organisaties die witwaste en liquidaties lieten plegen? Zeker zo belangrijk: geeft hij veel nieuw zicht op de entourage rond Ridouan Taghi? En hoe zit het met andere vooraanstaande vrienden en bekenden uit het criminele milieu?

Of wordt de soep niet zo heet gegeten en zal Imperiale zorgvuldig laveren met wat hij wel en wat hij niet vertelt? “Iedereen valt nu over elkaar heen op basis van nul feitelijkheden,” zegt Leon van Kleef, de advocaat van Rico R. “Dat Imperiale is overgelopen of kroongetuige is geworden, lijkt niet aan de orde. Hij maakt nu procesafspraken, dat is het. De rest is hysterie.”

Vervelend voor de grote jongens

Binnen de opsporingsdiensten heerst veel minder twijfel. Daar wordt over het overlopen van Imperiale gezegd: ‘fantastisch voor de waarheidsvinding’ en ‘héél vervelend voor de écht grote jongens die zich lang onaantastbaar waanden’. Sleutelspelers binnen de recherche en binnen justitie vieren een overwinning die wordt beschouwd als loon naar lang en intensief werken aan banden met Italië en Dubai.

In heel veel zaken had de recherche al een idee op basis van tactisch onderzoek. De oogst uit de vele miljoenen in beslag genomen PGP-berichten vulde het beeld verder in, maar verschafte de afgelopen jaren ook volop nieuwe inzichten. De biecht van Imperiale kan het beeld vervolmaken, denken ingewijden. Dat Nederland landen zoals Italië de afgelopen jaren heel erg heeft kunnen helpen met een schat aan informatie uit die PGP-berichten, levert goodwill op, is de analyse. Italië zal Nederland nu geven wat zo nodig is in de operatie-Imperiale, is de hoop én verwachting.

Goud? Platina!

Dat deze man met deze positie nu is gaan praten, is goud waard, beseft iedereen binnen politie en justitie. Zij kunnen met verklaringen van iemand in zo’n positie de blinde vlekken invullen die ze nog hadden na het doorspitten van al die cryptocommunicatie en ouderwets recherchewerk zoals observaties en getuigenverhoren. Intern wordt niet meer over goud, maar over platina gesproken: in dit geval is één plus één drie. De hoop is dat Imperiale ook helderheid schept in de tot nu onduidelijk geldstromen binnen de top van de cocaïnehandel.

Alle Nederlandse opsporingsdiensten waarvoor de biecht van Imperiale van waarde kan zijn, gaan binnenkort om tafel om te bespreken wie welk deel van de verklaringen gaat uitrechercheren. Dat Imperiale heel relevant bewijs gaat leveren, staat voor alle betrokkenen binnen de opsporing vast. Hoeveel bewijs dat wordt, moet nog blijken, omdat hij pas in de eerste maanden zit van de 180 dagen waarbinnen een spijtoptant in Italië openheid van zaken moet geven om een definitieve deal te kunnen sluiten.

De Amsterdamse roots van Raffaele Imperiale In ruil voor strafvermindering in een drugszaak legde Imperiale op 29 augustus 2016, vanuit Dubai, een uitgebreide schriftelijke verklaring af bij het parket in Napels. Daarin noemde hij een aantal Italiaanse en Nederlandse compagnons met wie hij in drugs handelde en beschreef hij hun rol. Wat daarbij opviel, was dat hij sprak over inmiddels overleden zakenpartners en mensen die geen rol van betekenis meer leken te spelen. In de verklaring deed hij uit de doeken hoe hij, nadat hij in november 1996 coffeeshop Rockland aan de Raadhuisstraat in de Amsterdamse binnenstad had geërfd van zijn overleden broer, opklom in de drugshandel. Aanvankelijk leverde hij partijen marihuana aan Italiaanse contacten. Zo rond de eeuwwisseling stapte hij in de xtc. Die was bestemd voor de camorra in Napels. Na een paar jaar vroegen ze hem of hij ook een paar kilo cocaïne kon leveren. ‘Ik was eigenlijk niet in staat te leveren maar ik zei geen nee,’ aldus Imperiale. ‘Ik nam toen contact op met een kennis van mij, die bekend was als Rick de Blonde (de Amsterdamse drugshandelaar Rick van de Bunt, red.). Ik vroeg hem of hij mij ook als klant wilde hebben als ik voor derden afnam. Dankzij de bemiddeling van een gemeenschappelijke kennis met Indonesische roots, in Nederland, ging hij daar uiteindelijk mee akkoord.’ Samen met Van de Bunt zette Imperiale zijn eerste schreden in de cocaïnehandel. Over zijn toenmalige zakenpartner vertelt hij: ‘Hij kocht grote partijen ook zonder dat daar een bestelling tegenover stond. Hij was een echte groothandelaar die in cocaïne handelde alsof het om het even om welke andere grondstof was.’ Omstreeks 2006 verhuisde Imperiale van Amsterdam naar Madrid om daar een restaurant te openen. In 2008 werd Rick van de Bunt, op dat moment verdachte in een Italiaanse drugszaak, geliquideerd in Madrid. ‘Zijn dood was voor ons een groot probleem,’ aldus Imperiale, die uitlegt dat hij niet langer in staat was zijn leveranties voort te zetten. Na de dood van Van de Bunt ging hij in zee met de later geliquideerde Frank ‘Pannenkoek’ Scharrenberg, de ‘rechterhand’ van Rick van de Bunt. ‘Deze was echter niet zo netjes, en dat was de reden dat we eind 2010 alle contacten met hem verbraken.’ Omdat hij in dat jaar kampte met gezondheidsproblemen, nam zijn drugshandel ‘aanzienlijk af’, aldus Imperiale. Naast zijn verklaringen over inmiddels overleden Nederlandse zakenpartners en camorristi stond Imperiale vastgoed af aan de Italiaanse staat. Ook bezorgde hij twee Van Gogh-schilderijen terug die hij, naar eigen zeggen, voor 5 miljoen euro kocht nadat ze in 2002 uit het Amsterdamse Van Gogh Museum waren gestolen. Hij werd in 2017 veroordeeld tot 18 jaar celstraf voor witwassen en drugshandel.

