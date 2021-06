Criminelen joegen al halfjaar op vriend van doodgeschoten Ayla Mintjes

Vrienden en buurtbewoners hielden vorige week een stille tocht voor de doodgeschoten Ayla Mintjes. Beeld ANP

Het stel reed die zondagavond in een sportieve Mercedes weg van Mintjes’ huis in de Maassluisstraat in Slotervaart toen twee schutters het vuur openden. Bestuurder Mintjes werd dodelijk getroffen, Anis B. bleef ongedeerd.

Al op 28 januari werden twee mannen gearresteerd voor het voorbereiden van de liquidatie van B. In onderling berichtenverkeer via de ontmantelde versleutelingsservice Sky ECC las de recherche dat het duo onderdeel was van een groepering met een strakke onderlinge rolverdeling. Er waren ‘plakkers’ van peilbakens om een doelwit mee te kunnen volgen, ‘spotters’ die het doelwit observeerden en ‘hitters’ die hem uiteindelijk moesten doodschieten.

Onderling gingen foto’s rond, ook van de auto van een neef van Anis B. – die zelf geen rijbewijs heeft, maar wel in de auto reed van die neef en de Mercedes van zijn vriendin. Ook de sportschool waar hij trainde werd genoemd en het adres van zijn vriendin Ayla in de Maassluisstraat. De recherche waarschuwde Anis B. dat hij levensgevaar liep.

Na de arrestatie van de eerste twee verdachten zou een nieuw clubje verder zijn gegaan met het moordplan. Op 4 maart werden Amsterdammers Jeffrey V. (22) en Mahmoud H. (22) gearresteerd, nadat V. was betrapt toen hij een peilbaken aanbracht onder de Volkswagen Polo van Anis B.’s neef. Die auto had tot 26 februari op naam van Ayla Mintjes gestaan. Dat bleek donderdag tijdens een inleidende zitting van V.’s proces.

Spionagecamera

In de gehuurde bestelwagen waarin het duo reed lag een Blackberry, waarop beelden staan van auto’s die in de parkeergarage stonden onder het appartementencomplex waar Mintjes woonde. Anis B. kwam daar vaak. Op de smartphone stond ook een app waarmee peilbakens kunnen worden gevolgd. De recherche vond bovendien een spionagecamera.

Het peilbaken, die minicamera, de Blackberry en de huurbus moeten volgens justitie wel bestemd zijn geweest om de liquidatie van Anis B. voor te bereiden. De uiteindelijke moordpoging op hem, die zijn vriendin het leven kostte, joeg volgens de officier van justitie ‘een schok door de samenleving’. Ze verwees donderdag naar de stille tocht waarin Ayla Mintjes zondag werd herdacht. Bovendien heeft V. al een strafblad.

Wietkwekerij achterhalen?

Advocaat Bob Tijkotte voerde namens Jeffrey V. aan dat het niet duidelijk was waarvoor dat door hem geplakte peilbaken was bedoeld en wat voor misdrijf eventueel werd voorbereid. “Mogelijk was het de bedoeling iemand te traceren, maar het is niet eens duidelijk of dat Anis B. was en waaróm diegene moest worden getraceerd. Misschien wilden ze wel de locatie van een wietkwekerij achterhalen.”

Zijn verzoek het voorarrest van Jeffrey V. op te heffen, wees de rechtbank af. Die ziet vooralsnog wel concrete aanwijzingen dat hij bezig was de liquidatie van Anis B. voor te bereiden. Zelf had de in Banlieue-joggingpak gestoken verdachte weinig te zeggen. “Als ik er niks van weet, kan ik ook niks zeggen toch? Ik ken die hele jongen niet. Onzin, dit.”

Eind augustus is een nieuwe inleidende zitting in zijn zaak.

Mahmoud H. wel vrij

Medeverdachte Mahmoud H. is eerder al wel vrijgelaten door de raadkamer van het gerechtshof, toen hij in beroep was gegaan tegen de beslissing hem in voorarrest te houden. Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers: “Mijn cliënt ontkent betrokkenheid en het hof stelde hem terecht in vrijheid. Het Openbaar Ministerie en ik waren het eens dat hij moest worden vrijgelaten.”