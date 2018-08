Criminelen El B. en Z. emailen lichtvaardig: 'Iemand vegen bro'

'PGP'-Blackberry

Op een inleidende zitting in de zaak tegen El B. en Z. citeerde officier van justitie Anke van de Venn maandagmiddag berichten die zijn opgediept uit de 'PGP'-Blackberry's (Pretty Good Privacy) waarmee El B. en Z. zouden hebben gecommuniceerd.



Met dergelijke toestellen kunnen versleutelde berichten worden gemaild. De aanklaagster noemde het 'zorgwekkend te lezen hoe koelbloedig wordt gesproken over te liquideren personen'.



'Iemand vegen'

Zo schreef een onbekende op 15 april 2016 aan Z.: "We konden iemand vegen (vermoorden) bro, maar geen vervoer." Z. reageerde teleurgesteld: "Neeeee, serieus?"



Op 10 maart 2016 schreef El B. aan zijn vermoede opdrachtgever Omar Lkhorf: "Ik ga hem snel snel afschieten bij die lounge Sultan in Amsterdam-Oost, bro. Daar chillen die kk honden."



Waterpijpcafé Sultan Döner Shisha Lounge aan de Molukkenstraat in de Indische Buurt zal zijn bedoeld, toentertijd een onder criminelen populaire plek.



Stukgeschoten ruit

Volgens de recherche mailden de verdachten ook over wapens. Zo schreef El B. aan Z. dat hij een derde als smoes over een stukgeschoten ruit zou gaan zeggen dat 'ganoe' per ongeluk was afgegaan terwijl hij niet wist dat het vuurwapen geladen was.



Z. antwoordde: "Ow ja we zaten ganoes schoon te maken, maar er bleek een kogel in de kamer te zijn dat ging per ongeluk."



Het beeld dat oprijst uit de gesprekjes bevestigt volgens justitie dat de twee met wapens en moorden in de weer waren.



Wanneer hun zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog onbekend. Er lopen ook strafzaken tegen meerdere medeverdachten van (pogingen tot) liquidaties door hun vermoede groep. In andere processen zijn medeverdachten al tot forse celstraffen veroordeeld.