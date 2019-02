Criminelen doen zich in West voor als apotheekbezorgers

Apothekers door heel Amsterdam waarschuwen hun patiënten Bob de Dood

Na de melding heeft Kooij een brief verstuurd naar patiënten die regelmatig medicijnen bezorgd krijgen.



"Als er iets mis is met de medicijnen van een patiënt maken we eerst telefonisch een afspraak. Daarna komt de apotheker langs en die kan zich legitimeren. Een bezorger komt alleen medicijnen bezorgen."



Aangiftes

Bob de Dood van de Amsterdamse apothekersorganisatie heeft inmiddels ook al zijn leden ingelicht. "Apothekers door heel Amsterdam waarschuwen hun patiënten om uit te kijken voor deze babbeltruc. Overleg met de landelijke apothekersorganisatie leert dat er in andere delen van het land nog geen vergelijkbare verhalen bekend zijn, maar iedereen is nu op de hoogte."



De politie laat via een woordvoerder weten dat alle meldingen en aangiftes nog onderzocht worden om uit te zoeken om welke gebieden het precies gaat. "Er zijn meldingen gedaan op verschillende plekken in West en bij patiënten van diverse apotheken. Wijkagenten hebben inmiddels brieven opgehangen bij verschillende instanties om mensen te waarschuwen en zich te laten melden als ze iemand aan de deur hebben gehad."