Criminele vrienden waren nooit ver weg voor Quincy Promes

Quincy Promes in 2017 bij Huis ter Duin. Oranje was in voorbereiding voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg.

Op zijn zestiende werd Quincy Promes na zes jaar weggestuurd bij de jeugdopleiding van Ajax. Aan zijn talent lag het niet. Hij was vanwege zijn gedrag niet langer te handhaven bij de voetbalclub. “Ik ben een jongen van de stad, heb in mijn jeugd volgens mij in elke wijk gewoond. Eerst in Amsterdam-West, Osdorp, daarna in Oost, Zuid en Noord, zat op school in de Bijlmer,” vertelt Promes bij zijn terugkeer bij Ajax.

Het imago van straatjongen die het gemaakt heeft, draagt hij ook online uit. Wie zijn sociale media bekijkt komt nogal wat voetbalcliché’s tegen. Dure auto’s, dure kleren, dure horloges. Zo is er een filmpje waarin hij trots zijn tatoeages, zijn penthouse en en het tasje van een juwelier laat zien. “Straight money blowen,” zegt hij.

Wanneer iemand hem in maart van dit jaar aanspreekt op zijn patsergedrag – Promes heeft een foto geplaatst waarop hij met dure Prada-schoenen in een privéjet poseert – schrijft hij: ‘go suck ur mother, you don’t know me.’



Vaak gewaarschuwd

Promes is een liefhebber van hiphop. In het verleden poseerde hij met Amerikaanse rappers als de inmiddels doodgeschoten Nipsey Hussle, Busta Rhymes en Puff Daddy.

Het blijft niet bij bewondering. Promes begint ook zelf een carrière als rapper, weer met de vaste elementen in de clips zoals dikke gouden kettingen, peperdure ‘klokken’, een sportieve Lamborghini. Hij staat bekend als verdienstelijk rapper. Zo is er een filmpje waar hij in een park een rap battle uitvecht. “We praten over snitchen, maar ken je überhaupt je rechten?”



De Ajaxspeler rekent ook een aantal omstreden Amsterdamse rappers tot zijn vriendenkring. Daar is hij vaak over gewaarschuwd door zijn omgeving. Als voetbalmiljonair zou hij beter afstand kunnen houden van de specifiek criminele rappers, krijgt hij geregeld te horen, maar die waarschuwingen zijn aan dovemansoren gericht.

Djaga Djaga

In maart van dit jaar levert hij een bijdrage aan het project Chakutu van rapper Djaga Djaga, ook wel bekend als Jason L. Die was al jong de frontman van de beruchte GreenGang uit Amsterdam-Zuidoost.

Jason L. nam zijn deel van het duet op vanuit de gevangenis. Daar zit hij een gevangenisstraf uit van 18 jaar voor zijn rol bij de liquidatie van crimineel Abderrahim ‘Appie’ Belhadj, op de galerij van Bijlmerflat Kikkenstein.

Promes trekt ook op met halfbroer Oshadix van Jason L., die eveneens furore maakt als rapper (en kickbokser).

Joey AK

Ook is er een filmpje waarop Quincy Promes en rapper Joey AK te zien en te horen zijn. Joey AK is de artiestennaam van Joël H. Onlangs eiste het Openbaar Ministerie 5 jaar cel tegen hem voor het martelen en ontvoeren van een Amsterdamse vrouw in het bijzijn van haar twee jonge kinderen. De rechtbank doet maandag uitspraak in die zaak.

Quincy Promes is ook betrokken bij het kledingbedrijf Mask QP. ‘Door hard werken en knokken voor waar ik in geloof ben ik gekomen waar ik nu ben,’ zo stelt hij op de website. In een loods van dat bedrijf in Abcoude was in juli de steekpartij waarvoor Promes nu gearresteerd is – omdat hij een familielid in zijn knie zou hebben gestoken, waardoor die langdurig uit de running zou zijn.

“Ik ben blij dat ik terug ben om nu bij Ajax de andere Quincy te tonen,” stelde Promes in 2019 bij zijn terugkeer bij Ajax, om aan te geven dat hij zijn wilde haren kwijt was. Het liep anders. Promes wordt zondag verhoord. Daarna moet besloten worden of hij in de cel moet blijven.