Crimineel Taghi wilde aanklager Koos Plooij doden

Wachten en kijken of we het anders kunnen doen De reactie van R.

'Laten slapen' is het onderwereldjargon voor vermoorden.



Twee keer

R. zou volgens NRC, dat de berichtjes heeft ingezien, afhoudend hebben gereageerd: 'Haha, Hermano (broer) Sir. Dat zijn echte gedachtes, maar nee. (...) Wachten en kijken of we het anders kunnen doen. Wij hadden dat toen tegen mensen gezegd en kregen zwaar hoofdpijn!!! Hermano Sir, we doen wat we moeten doen. Fuck ze, maar we moeten scherp en tactisch te werk gaan!!'



Plooij was donderdagochtend niet voor commentaar bereikbaar. Hij is een van de belangrijkste aanklagers in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. In het verleden heeft hij al twee keer langdurig zware beveiliging gehad vanwege mogelijke moordplannen.



Het taalgebruik zoals in de berichtjes wordt gebezigd, komt sterk overeen met dat in communicatie over andere moordopdrachten die justitie aan Taghi en zijn groep toeschrijft.



Hij wordt inmiddels gelinkt aan tientallen liquidaties en mislukte moordplannen.



Lees ook: Berichten van crimineel Taghi schetsen 'geoliede machine'