Crimineel ‘Sous’ van nóg een mislukte liquidatie beschuldigd

Met Zakaria Z. zou Sous in april 2016 crimineel Nouredine A. eerder hebben willen vermoorden. Beeld OLIM BAJMAT/NOVUM REGIOFOTO

Het gaat om de poging tot liquidatie van ene Mohammed B. op 25 januari 2016 op de Bos en Lommerweg in Amsterdam-West, vlakbij een sigarenzaak. Het wapen van twee schutters op een scooter weigerde.

El B. is maandag formeel voor deze nieuwe zaak aangehouden in zijn cel, maar beroept zich ook nu weer op zijn zwijgrecht.

Het doelwit is na zijn ontsnapping in paniek naar de politie gegaan en heeft aangifte gedaan. Pas recent bleek de vermoedelijke betrokkenheid van El B. uit de berg versleutelde maar onthulde emailberichten uit PGP-Blackberry’s (‘Pretty Good Privacy’) die criminelen gebruikten voor hun onderlinge communicatie en waarin ze onverholen over ook kapitale misdrijven ‘spraken’ omdat ze zich onbespied waanden.

Vanaf dinsdag staat El B. met medeverdachte en leeftijdgenoot Zakaria Z. terecht voor mislukte moordpogingen. Abderrahmane el B. wordt in zijn vanaf vandaag te behandelen zaak al beschuldigd van betrokkenheid bij twee mislukte liquidaties en het mee voorbereiden van een verijdelde moordpoging, steeds met Amsterdamse criminelen als doelwit.

Justitie ziet hem als de rode draad in vele moordzaken. Hij zou doelwitten hebben ‘gespot’ (geobserveerd), gestolen vluchtauto’s hebben geregeld, schutters hebben gewaarschuwd wanneer het doelwit zou arriveren et cetera.

Advocaten Annemarie van der Velden en Irene Stas van El B. voelen zich overvallen door de nieuwe verdenking en willen dat de rechtbank de zaak aanhoudt.

Gestolen BMW

De zaak waarvan de inhoudelijke behandeling vandaag is begonnen draait om de mislukte aanslag op crimineel Chahid Yakhlaf en een vriend, eind 2014 in Almere. Bij die aanslag zou El B. in de gestolen BMW van de schutters hebben gezeten en het busje waarin zij na de aanslag waren overgestapt, in brand hebben gestoken.

Yakhlaf werd op oudjaarsdag 2015 alsnog vermoord bij de Gelderse camping waar hij met broer Chafik zat ondergedoken.

Samen met Zakaria ‘Freaks’ Z. en nog enkele anderen zou hij in april 2016 crimineel Nouredine A., ‘Hitler’, hebben willen vermoorden. Een duo op een scooter beschoot hem en een vriend in een auto op de Burgemeester Vening Meineszlaan in Nieuw-West. De kogels misten doel. Enkele medeverdachten in die zaak hebben inmiddels levenslang gekregen voor deze moordpoging plus andere liquidaties.

El B. zou bovendien de liquidatie mee hebben voorbereid van crimineel M. el J. uit de Diamantbuurt, in juni 2017. Een arrestatieteam reed zijn inmiddels veroordeelde medeverdachten van de weg toen zij El J. volgens de rechtbank wilden doodschieten bij het huis waar hij toen verbleef in Almere.

Tijdens de voorbereidingen voor die zaak praatte El B. honderduit tegen medeverdachten, in een auto die de recherche heimelijk had behangen met afluisterapparatuur. Hij sprak onder meer over de werkwijze gedurende de mislukte aanslag op Chahid Yakhlaf, en de nasleep daarvan.

Zo suggereerde dat hij het busje waarin de daders na het overstappen vanuit de BMW waren gevlucht, in brand had gestoken. Dat gebeurde nadat televisieprogramma Opsporing Verzocht getuigen had opgeroepen zich te melden als ze het busje hadden gezien. Het busje werd vervolgens in brand gestoken vlakbij een onderduikadres in Amsterdam-Nieuw-West van de dadergroep.