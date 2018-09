Crimineel Soufiane O. verdachte van schietpartij in Noord

Het slachtoffer wil de aangifte tegen Soufiane O. plots weer intrekken

Daarvoor was O. - ook al tijdens een stapavondje - al eens aangehouden in de Lange Leidsedwarsstraat; hij had een vuurwapen en was in het gezelschap van een andere bekende crimineel uit de Diamantbuurt, met wie hij toen bevriend was.



Heel recent viel Soufiane O.'s naam in een rechtszaak over een dodelijke schietpartij, zij het als zijdelings betrokkene.



Zwijgrecht

Zeker is dat O. die avond met de groep op stap was in de binnenstad; dat blijkt uit camerabeelden uit de buurt.



Weinig andere aanwezigen willen iets vertellen over wat zich bij het restaurant afspeelde, maar als het slachtoffer Soufiane O. noemt, is dat voor justitie voldoende. Hij is in juni opgepakt. Dinsdag staat hij voor het eerst voor de rechter in een inleidende ­zitting.



Intussen is echter iets opmerkelijks gebeurd: het slachtoffer heeft justitie laten weten dat hij zijn aangifte tegen Soufiane O. wil intrekken, omdat daar 'volstrekt onjuiste informatie' in staat.



O. beroept zich op zijn zwijgrecht, maar zijn advocaat Niels van Schaik zegt dat 'dat niet wil zeggen dat hij instemt met de verdenking'. "Hij wil zelf niets zeggen, maar hij gaat ervan uit dat de waarheid op een andere manier aan het licht komt."