Crimineel Sjaak B. aangehouden om grote wapenvondst

Sjaak B. in de rechtbank tijdens het Passage-proces in de Bunker in Amsterdam. Beeld ANP

Nadat opsporingsdiensten er begin vorig jaar in waren geslaagd om de onder criminelen veelgebruikte berichtenservice Sky ECC te kraken kwam een loods in Rijsenhout in beeld als locatie waar mogelijk een partij wapens lag opgeslagen.

Op maandag 30 mei deed de politie een inval in de loods. Daarbij troffen zij een grote hoeveelheid wapens aan, waaronder automatische wapens en sluipschuttergeweren. Ook vond de politie explosieven. In een aangrenzende loods bevond zich een cocaïnewasserij met chemicaliën en kilo’s cocaïne.

Bij de actie werden drie mannen aangehouden. Onder hen ook de 51-jarige Sjaak B. Naar aanleiding van berichtgeving van het Noord Hollands Dagblad bevestigt diens advocaat Marnix van der Werf de aanhouding van zijn cliënt. De raadsman wil verder geen commentaar leveren op de arrestatie.

Oudgediende

Sjaak B. geldt als een oudgediende in het Amsterdamse criminele milieu. Hij is in het verleden veelvuldig in verband gebracht met wapens. Al vanaf eind jaren tachtig beschouwde de hoofdstedelijke recherche hem als wapenhandelaar.

B. (1970) groeide op in Badhoevedorp. Hij was midden twintig toen hij acht jaar celstraf kreeg omdat hij daar in doorgesnoven toestand zijn pistool had leeggeschoten in een lokaal café, waarbij hij een klant had gedood en een ander had verwond.

In een kist met vuurwapens, handgranaten en een mes die in 2003 was gevonden in de villa in Vinkeveen die actrice Katja Schuurman per ongeluk aan criminelen had verhuurd, lag een bivakmuts waarop het dna van B. zat, zij het vermengd met andermans celmateriaal. In zijn huis waren ‘prijslijstjes’ gevonden die sterk leken op de lijstjes die bij andere criminelen waren gevonden.

Enkele jaren later, in 2007, werd Sjaak B. gepakt met een pistool zonder loop. Bij die gelegenheid stelde B. dat hij werd bedreigd.

Overleefde aanslag

B. was ook verdachte in liquidatieproces Passage, dat draaide om een reeks moorden in het Amsterdamse criminele milieu. Uiteindelijk gaf het gerechtshof hem 5,5 jaar cel voor wapenhandel. B. werd vrijgesproken van het leveren van de wapens die bij de liquidatie van vastgoedman en hasjhandelaar Kees Houtman (2 november 2005) en die op de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl (20 april 2006) waren gebruikt.

In januari 2015 werd Sjaak B. van dichtbij door het hoofd en zijn keel geschoten in een horecagelegenheid in Panama Stad. Hij overleefde die aanslag met veel geluk. Hij herstelde daar nooit helemaal van, maar werd een jaar na de aanslag alweer op een scooter gesignaleerd in Amsterdam.

In maart 2018 hielde politie B. aan op verdenking van de moord op Heineken-ontvoerder Cor van Hout. Korte tijd na de aanhouding oordeelde de raadkamer van de rechtbank Amsterdam dat er een gebrek aan sterke aanwijzingen was dat B. bij de liquidatie betrokken was, en kwam B. vrij.

Sjaak B. is in korte tijd de tweede oudgediende uit het criminele milieu die is opgepakt met wapens. Bij de aanhouding van Mink Kok in Libanon werd onlangs ook al een arsenaal aan wapens aangetroffen.