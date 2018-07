Crimineel 'Saqib' neergeschoten in koffiezaak Today in De Pijp

Semiautomatisch wapen

Het klonk als schoten met een semiautomatisch handvuurwapen Advocaat Gerald Roethof Politieafzettingen in de Amsterdamse wijk De Pijp, bij de kruising van de Ceintuurbaan en Dusartstraat. © Maarten Brante

Het zwaargewonde slachtoffer is meerdere keren in zijn bovenlichaam geraakt en was er heel slecht aan toe toen hij in een ambulance werd afgevoerd. Het tweede slachtoffer, 'een jonge twintiger' is geraakt in zijn bovenbeen, het derde slachtoffer, 'een vijftiger', in zijn arm.



Strafadvocaat Gerald Roethof, die vijftig meter van de schietpartij kantoor houdt aan de Ceintuurbaan, 'hoorde zeven klappen'. "Het klonk als schoten met een semiautomatisch handvuurwapen," zegt Roethof. "Ik heb even gewacht en ben naar buiten gegaan toen ik niets meer hoorde. De zwaargewonde man van eind dertig was in zijn rechterborst geschoten en mogelijk ook in zijn buik."