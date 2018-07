Crimineel: 'Ridouan Taghi gaf opdracht moord Martin Kok'

Dit alles is voor de verdediging volstrekt oncontroleerbaar Inez Weski

Ook Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi, noemt de omstandigheden van het verhoor van B. 'zeer zorgwekkend.'



Weski: "Het is uiterst discutabel dat Nederland afreist om iemand te horen in dit soort landen, waar de rechten van verdachten volgens tal van internationale organisaties met de voeten worden getreden. Nu produceert justitie een verslagje van een verhoor, terwijl de meningen van de aanwezigen verschillen over wat daar is gezegd. Wat er gezegd zou zijn, zou bovendien van horen zeggen zijn geweest. Dit alles is voor de verdediging volstrekt oncontroleerbaar."



Onvoldoende bewijs

Guy Weski, de advocaat die Achraf B. bijstaat in het proces over de liquidatie van Kok, wil dat de rechtbank onderzoekt hoe de verklaringen tot stand zijn gekomen.



Naast Achraf B. wordt ook de Utrechtse Zakaria A. verdacht van de moord op Kok, al trok justitie zijn dagvaarding deze week in omdat het bewijs tegen A. vooralsnog onvoldoende is.



De advocaat van Zakaria A., Jan-Hein Kuijpers, benadrukt dat Anouar B. in zijn verklaringen heeft gezegd dat hij niets weet van betrokkenheid van Zakaria A. bij de moord. Kuijpers is niet te spreken over de gang van zaken rond de verklaringen. "Deze voor mijn cliënt ontlastende verklaring is al in maart afgelegd, maar bewust buiten het dossier gehouden door justitie."