Crimineel Rachid Kotar (39) doodgeschoten bij sportschool in Amstelveen

Politie doet uitgebreid onderzoek op de Escapade. Beeld ANP

Kotar wordt gerekend tot de groepering van Amsterdammer Karim Bouyakhrichan, alias ‘Taxi’. Hij is de broer van de in 2014 op een Zuid-Spaans terras geliquideerde Samir ‘Scarface’ Bouyakhrichan. De groep rond Bouyakhrichan leeft volgens de opsporingsdiensten al tijden op voet van oorlog met de groep rond de voortvluchtige Ridouan Taghi en de gedetineerde Richard R., alias ‘Rico de Chileen’.

Volgens de recherche hebben criminelen uit de groep rond Taghi en R. eerst Samir Bouyakhrichan geliquideerd en is de organisatie daarna gaan jagen op diens broer Karim.

Samen met de in Amsterdam actieve maffiabaas Raffaele Imperiale zou R. aan vertrouweling Muhammed S. de opdracht hebben gegeven om ‘Kar’ Bouyakhrichan in Dubai te vermoorden met een mes. Imperiale zou het doelwit in dat scenario lokken. R.’s advocaat heeft dat scenario stellig weersproken. Rachid Kotar is in het verleden neergezet als een financiële man van de groep rond de Bouyakhrichans.

Gepantserde BMW

De zwarte BMW waarin hij reed, is volgens een bron gepantserd. Hij moet zijn geobserveerd en gevolgd voordat hij kon worden doodgeschoten, want hij zou tot kort geleden in het buitenland hebben verbleven, onder meer in Marokko.

Rond zeven uur renden zeker acht naaste familieleden, onder wie twee meisjes, door de afzetting rond het parkeerterrein voor Health City, waar de recherche onderzoek deed. Enkelen werden door agenten alsnog tegengehouden, anderen kwamen dicht bij het slachtoffer. Nadat ook zij definitief doorkregen dat het slachtoffer was overleden, schreeuwden ze het uit.

In meerdere politiebusjes arriveerden vervolgens alsnog extra agenten om de plaats van het misdrijf beter te kunnen afschermen.

Meerdere personen rennen richting de auto. Er wordt geschreeuwd. Agenten proberen mensen tegen te houden. pic.twitter.com/mNHE6DUWOR — Daniel van Dam (@dvndm) 12 december 2019

De politie was kort na de schietpartij op zoek naar een Volkswagen Transporter van een oud model, met geblindeerde achterruiten. Niet veel later trof de politie op de Buitensingel in Duivendrecht een brandende auto aan. Het gebied eromheen werd afgezet als tweede ‘plaats delict’.

In een melding van Burgernet was gewaarschuwd dat getuigen de bus of de inzittenden ‘niet zelf moesten benaderen’ maar de politie moesten bellen.

Naast Health City is een kinderdagverblijf, waar ouders net na de liquidatie hun kinderen kwamen halen. Die werden in groepjes naar buiten gebracht.

De naasten van het slachtoffer werden opgevangen in de sportschool, waar aanvankelijk nog gewoon werd doorgetraind. Mensen die hun auto van de parkeerplaats wilden halen, kregen te horen dat ze laat in de avond maar moesten terugkomen.

Een woordvoerder van de politie staat de pers te woord bij de luxe sportschool Health City aan Escapade in Amstelveen. Beeld Het Parool