Crimineel 'Pjotr' gearresteerd voor stelen van Porsche

Hij was samen met de eveneens opgepakte Amsterdammer Younes A. (27). Die is eerder veroordeeld voor het beschieten van de woning en auto van misdaadblogger Martin Kok op 17 november 2015 in Amsterdam-Nieuw-West, anderhalve week na de moordaanslag op Peter R.



Een getuige belde in de nacht van woensdag op donderdag rond half vijf de politie omdat twee mannen bezig leken de Porsche op een aanhanger te laden op de Penningweg in Zaandam, op een bedrijventerrein. Toen de politie arriveerde, vluchtten ze te voet, maar ze werden allebei gearresteerd en zitten nog vast.



Vluchtauto

In het Amsterdamse criminele milieu zorgt hun arrestatie voor onrust, omdat criminelen vrezen dat het duo de Porsche wilde gebruiken als vluchtauto bij een liquidatie. Daarvoor heeft de politie overigens geen enkel bewijs.



Advocaat Jan-Hein Kuijpers van Peter R. bevestigt dat hij is gearresteerd. "Het ging puur om het vermoeden van een autodiefstal. Met de voorbereiding van een liquidatie heeft dit absoluut niets te maken."



Raadsman Patrick van der Meij van Younes A.: "Het onderzoek is nog in volle gang, maar dit ziet er in eerste instantie uit als een ordinaire poging tot autodiefstal. Daarbij is nog onduidelijk wie wat heeft gedaan en geweten."



Peter R. is al decennia actief in het Amsterdamse criminele milieu. Hij heeft de reputatie als geweldsman op te treden voor zware criminelen zoals Stanley Hillis (geliquideerd in 2011) en Danny K.



In het verleden is R. behalve door andere criminelen ook door justitie wel beschuldigd van het voorbereiden van een liquidatie, maar daarvan sprak het gerechtshof hem toen vrij.



