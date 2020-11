Crimineel Omar Essalih stapte in BMW van daders die hem kort daarop doodschoten

De plaats waar Omar Essalih werd doodgeschoten. Beeld ANP

Mogelijk verwachtte hij voor een criminele klus met zijn kennissen op pad te gaan, is het scenario van het rechercheteam dat de moord onderzoekt, zo meldde een woordvoerder dinsdag in televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Liquidatie of uit de hand gelopen gevecht?

Het is nog steeds de vraag of Essalih, op wie al eerder een moordaanslag was mislukt, slachtoffer werd van een goed voorbereide liquidatie of van een uit de hand gelopen ruzie.

Voor de zaak zitten momenteel twee verdachten vast. De vermoede schutter Ismail el B. (21) en het 20-jarige voetbaltalent Nora O., de vrouw die met drie anderen ook wordt gelinkt aan enkele aanslagen in Rotterdam. In hun strafzaak is woensdag 25 november de eerste inleidende zitting.

Van jongs af actief in criminaliteit

Omar E. was al van jongs af aan actief in het Amsterdamse criminele milieu. Hij werd ‘Centjes’ genoemd omdat hij alles zou doen voor geld. Hij werd aan verscheidene geweldszaken gelinkt en was ook verdachte van plofkraken. Daarover werd hij in de recentste zaak vrijgesproken.