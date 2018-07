Crimineel niet begeleid vanwege risico op liquidatie

Het is geen goed teken als instituten binnen de rechtstaat buigen voor de dreiging van geweld

Dat leidde tot grote onrust in het drugsmilieu: niet alleen I.'s vermoede zakenpartners waren woest, ook Colombiaanse leveranciers van de cocaïne zouden uit zijn op vergelding, net als een groep Engelse criminelen aan wie de drugs moest worden geleverd.



Onrust

In de rechtszaak die draait om de partijen drugs vervolgt justitie een aantal verdachten voor vergaande plannen tot het ontvoeren en gijzelen van de vrouw en kinderen van Murat I., die in een boerderij vastgehouden hadden moeten worden. De familie is ondergedoken.



Ook dat is voor de reclassering reden om I. niet te begeleiden. "De dreiging in combinatie met het mogelijke vluchtgevaar maakt dat wij op geen enkele wijze de veiligheid kunnen waarborgen." Mede door het advies van de reclassering komt I. zeer waarschijnlijk niet in aanmerking voor vrijlating uit voorlopige hechtenis.



I.'s advocaat Erik Thomas heeft weliswaar enig begrip voor het besluit van de reclassering, maar de raadsman heeft ook zorgen. "Het is toegeven aan een spiraal van geweld. Het is geen goed teken als instituten binnen de rechtstaat buigen voor de dreiging van geweld."



Reclassering Nederland kan niet op I.'s zaak ingaan, maar zegt dat 'vaker een negatief advies wordt gegeven'. Volgens een woordvoerder komt het incidenteel voor dat vanwege ernstige bedreiging iemand niet wordt begeleid.