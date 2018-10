Crimineel 'Millie' niet meer vast in zaak Wittenburg

Dat meldt zijn advocaat Sylvester Römer. 'Millie' was 3 oktober in zijn cel gearresteerd voor de zaak. Hij zit nog wel in de cel vanwege twee andere schietpartijen in dezelfde weken, in Zuidoost op de Maarsenhof.



Römer meldt dat zijn cliënt niet aan de onderzoeksrechter is voorgeleid voor de zaak-Wittenburg en concludeert daaruit dat het Openbaar Ministerie 'een zwakke zaak' heeft.



De DNA-match waarvan sprake was, noemt Römer 'mogelijk desinformatie'. Hij stelt dat de zaak lijkt gebouwd op 'geruchten' en dat het in de publiciteit brengen van de verdenking kennelijk was bedoeld 'om onrust te creëren in het vermeende criminele milieu en hieruit informatie te verzamelen'.



Lees ook: Doodgeschoten M. Bouchikhi (17) was stagiair in buurtcentrum