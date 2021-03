Crimineel Martin van de Pol, ‘Polletje’, doodgeschoten in Zuidoost

In Amsterdam-Zuidoost is Martin van de Pol, ‘Polletje’, neergeschoten op de Alexander Dumaslaan. Beeld Amaury Miller

Hij werd even na 14.00 uur neergeschoten en was niet te redden.

Van de Pol (Amsterdam, 23 augustus 1964) had volgens buurtbewoners net zijn dochtertje van 7 van basisschool De Schakel gehaald, iets verderop in dezelfde straat, zoals hij vaker deed.

Een onbekende wachtte hem op en zou hem door het hoofd hebben geschoten. Zijn lichaam ligt onder een wit laken in het portiek bij de woning waarnaar hij op weg was. Volgens getuigen woont daar zijn ex-vriendin.

Buren reageren vol ongeloof en aangedaan. Ze zagen Van de Pol geregeld met zijn dochtertje spelen. In de wijk was zijn bijnaam niet ‘Polletje’ maar ‘Boeroe’, zoals nazaten van witte Nederlanders en boeren genoemd worden in Suriname.

Seksclub Esther

Van de Pol kreeg 15 jaar celstraf voor het doodschieten van vier mannen in seksclub Esther in Haarlem in 2000.

De rechtbank had hem aanvankelijk levenslang gegeven, maar het hof oordeelde milder omdat de raadsheren uitgingen van doodslag, niet van moord.

Hij werd ook na zijn straf met vuurwapens gepakt en werd vervolgd voor meerdere geweldszaken.

Harde kern Ajaxsupporters

Buiten de gevangenis groeide hij uit tot een invloedrijk figuur binnen de harde kern van Ajaxsupporters.

Met vooral jonge hooligans aan zijn zijde maakte hij volgens velen de dienst uit in het supportershome, waar ook in drugs werd gehandeld. Aan Van de P.’s invloed kwam een einde toen een lid van de F-side hem tegen de grond sloeg. Binnen de oude harde kern bestond al langer onvrede over het drieste optreden van Van de P.