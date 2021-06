Crimineel Iliass K. legt ‘meerdere verklaringen’ af over onderwereldoorlog

Rechtbanktekening van Iliass K. die zich in mei voor de rechter moest verantwoorden. Beeld ANP

Volgens het Openbaar Ministerie speelde de 33-jarige K. een sleutelrol bij tenminste drie moorden. Het motief van die moorden is te herleiden tot een hoogopgelopen onderwereldconflict dat in 2012 tot uitbarsting kwam. Iliass K. zou als moordmakelaar gefungeerd hebben binnen de organisatie van de in 2014 geliquideerde crimineel Gwenette Martha.

K., die vanwege zijn opvallende mond ook wel ‘Lip’ genoemd wordt, deed er jarenlang het zwijgen toe. Nadat het Openbaar Ministerie eind mei levenslang tegen hem eiste, besloot hij te gaan praten. Inmiddels heeft hij een reeks verklaringen afgelegd bij de politie. Daarin praat hij over zijn eigen rol die, volgens hemzelf, minder groot is dan justitie aannam.

Ook belast hij enkele medeverdachten. Zo verklaart hij dat hij na de moord op Alexander ‘Aleki’ Gillis, samen met medeverdachte Surailie I., naar Gökhan ‘Reus’ C. was gereden. “Wij hebben hem net doodgeschoten,” zou C. bij die gelegenheid hebben gezegd. Die verklaring is uiterst belastend. “Moorden plegen is niet mijn vak,” heeft C. gezegd tijdens de rechtszaak.

Ook heeft Iliass K. verklaard dat Haizem M. wapens heeft geregeld. Eerder vroeg het Openbaar Ministerie nog vrijspraak voor M.

Relevante verklaringen

Het Openbaar Ministerie heeft gevraagd om de zaken van alle verdachten aan te houden tot 30 augustus. “De verklaringen zijn relevant voor de beoordeling van de strafzaken van alle verdachten in onderzoek,” aldus de officier van justitie.

Het OM stelde daarnaast dat Iliass K. dieper ingaat op de criminele organisatie waartoe hij behoorde. Daarbij zou K. ‘niet per se namen en personen genoemd hebben die thans verdachte zijn in het onderzoek’.