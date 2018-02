Crimineel doet aangifte om poging aanslag op zijn leven

Een arrestatieteam reed toen een gestolen BMW klem die de afslag naar de Literatuurwijk in Almere nam waar El J. toen veel verbleef. De Amsterdamse crimineel Mike I (45) reed, de illegaal in Nederland verblijvende Surinamer Quincy S. (33) zat op de achterbank met een vuurwapen in zijn linkerjaszak. Ze droegen allebei twee lagen kleding en handschoenen.



Smetvrees

Mike I. zegt de handschoenen te hebben gedragen omdat hij 'smetvrees heeft' en het koud had, maar dat gelooft het Openbaar Ministerie niet. Het was 17 graden. De twee hadden de batterijen uit hun telefoons gehaald.



De recherche had inmiddels met heimelijk geplaatste afluisterapparatuur sinds april vele gesprekken opgevangen waarin de groep van vijf inmiddels aangeklaagde verdachten volgens officieren van justitie Hetty Hoekstra en Anke van der Venn evident het 'timeren' (observeren) en andere voorbereidingen voor de liqudiatie bespraken.



De advocaten van de verdachten stellen dat justitie niet kan bewijzen dat het om een liquidatiepoging ging, en dat zij dus moeten worden vrijgesproken. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat voor medio juli gepland.



A.

Benaouf A. is een van de sleutelspelers in de Amsterdamse onderwereldvete waarin sinds 2012 meer dan twintig veelal jonge Amsterdamse criminelen zijn geliquideerd.



Hij zit een celstraf van twaalf jaar uit voor het aansturen van één van die liquidaties. Hij verblijft in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught sinds een groep getrouwen in oktober een poging deed hem met een gekaapte helikopter te bevrijden uit de gevangenis in Roermond. Die bevrijdingspoging werd door arrestatieteams verijdeld. De politie had al lucht gekregen van het plan.



