Crimineel Ariën K. kleurrijke getuige in Holleederzaak

Hij had er wel eens minder ontspannen bij gezeten in een getuigenverhoor. Sterker, in 2007 was een gesprek met de toen psychisch geplaagde drugshandelaar Ariën K. op een warrige woordenbrij uitgelopen.



Nu al diegenen van wie hij veel te duchten had, in de gevangenis zitten dan wel zijn geliquideerd, sprak het een stuk makkelijker.



Stanley Hillis is in 2011 vermoord, Dino Soerel kreeg vorig jaar levenslang, net zoals huurmoordenaar Jesse R., Ali Akgün is vermoord in 2014. En Willem Holleeder zit vast voor vijf moordzaken, natuurlijk, waarin zes doden vielen. In diens zaak kwam Ariën K. immers getuigen in de afgeschermde cabine in 'de bunker' in Amsterdam-Osdorp.



Een biertje

De Ariën K. die losjes en soms lacherig op vragen antwoordde, was in weinig te vergelijken met de Ariën K. van wie tot nu toe verklaringen in het strafdossier zaten. Toen rechtbankvoorzitter Frank Wieland zo tegen het einde van de ochtend voor het eerst schorste 'voor een kop koffie': "Het is vrijdag, hè?" (De getuige had wel een biertje gelust, moest de rechtbank verstaan.)



Toch, het ging om bloedserieuze materie en het werd serieus.



Het grote kwaad

Ariën K. had Cor van Hout (en Holleeder en Dino Soerel) in 1994 in de gevangenis leren kennen en was sindsdien Van Houts boezemvriend. Hij had aangezeten bij de lunch waarna Van Hout in 2003 was geliquideerd op straat in Amstelveen.