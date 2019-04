Crimineel Ali B. krijgt vier jaar voor plofkraak Surinameplein

De explosie zorgde voor een enorme ravage. Ook woningen en een voor de geldautomaat geparkeerde Renault Twingo raakten beschadigd.



De rechtbank hecht vooral waarde aan de vijftien agenten van verschillende wijkteams die de beruchte Ali B. herkenden van een still van de beelden die de bewakingscamera in de pinautomaat had gemaakt.



Daders

Daarop was één van de twee in regenpakken gehulde daders duidelijk te zien, doordat hij vergeten was zijn bivakmuts over zijn gezicht te trekken. Sommige agenten hebben al tien jaar of langer intensief met Ali B. (en zijn broers) te maken en hadden hem kort voor de plofkraak nog gezien of gecontroleerd.



De rechtbank stelt zelf ook vast dat 'het niet evident is dat de verdachte niet degene op de beelden kan zijn' (dat is rechtersjargon voor: de rechtbank herkende B. zelf ook in de verdachtenbank).



De rechters leggen een mildere straf op dan de vijf jaar cel die officier van justitie Friso Bons had gevraagd, omdat ze andere richtlijnen hanteren voor plofkraken.



Wel wegen ze mee dat B. eerder voor geweld is veroordeeld.



Explosie

De explosie en de rondvliegende stenen en glassplinters waren levensgevaarlijk voor passanten. De omwonenden, bijvoorbeeld in de boven de ABN AMRO-geldautomaat gelegen woningen, schrokken van 'de immense knal alsof een bom afging', schrijft de rechtbank in het vonnis.



De bank leed 80.000 euro schade. Zoals zo vaak maakten de daders niets buit.



Ali B. staat al jaren in de Top 600 van gewelddadige Amsterdamse criminelen. Hij is voor verscheidene misdrijven veroordeeld en kwam voor nog meer ernstige zaken in beeld die uiteindelijk niet waren te bewijzen. Hij werd landelijk bekend door opsporingsberichten nadat hij uit een kliniek was ontsnapt waarheen hij vanuit een gevangenis was overgeplaatst.



Zijn broer Anouar is tot levenslang veroordeeld voor de wildwestschietpartij in de Staatsliedenbuurt waarbij eind 2012 twee jonge mannen met grof geweld werden geliquideerd, een derde nét ontkwam en twee motoragenten van dichtbij met een kalasjnikov werden beschoten. Die zaak loopt in hoger beroep.



Terreurzaak

Een andere broer was verwikkeld in een Belgische terreurzaak. De broers en andere familieleden werden ook van drugshandel en witwassen verdacht, maar die zaak liep op niets uit.



In de andere plofkraker van het Surinameplein herkennen agenten overigens Faizal L. - een buurtgenoot uit Amsterdam-West met wie B. begin 2018 nog werd veroordeeld in een andere zaak. Of hij ook voor de plofkraak voor de rechtbank moet komen, moet justitie nog besluiten, omdat hij minder goed zichtbaar is door zijn gezichtsvermomming en omdat de rechtbank hem eerder heeft vrijgelaten.



